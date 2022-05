Kanada se vzpírala osudu a chybujícím sudím, Finové ale v prodloužení finále rozhodli

Až ve druhé třetině se Nokia Arena v Tampere až po první přestávce navzdory svižnému hokeji ve vysokém tempu z obou stran v první dvacetiminutovce. O otevření skóre se postaral ve 24. minutě Cozens a dlouho to vypadalo, že se Finové vyrovnávacího gólu ve finále snad nedočkají.

Jenže pak svou roli sehrál jednak diváci, kteří žádali po každém sebemenších kontaktech vyloučení Kanaďanů, a švédští rozhodčí, kteří pískali navzdory svých zkušeností první finále MS, tak tomuto tlaku nakonec podlehli. Odpískali vysokou hůl Kanaďanů, ale z opakovaného záběru byol vidět, jak se Heiskanen trefil do obličeje svou hokejkou. A tuto nabídnutou přesilovku Finové proměnili, konkrétně se v ní trefil ve 45. minutě Mikael Granlund 1:1. A tato finská hvězda se pak postarala minutu na to o obrat, 2:1. To už ale inskasoval náhradní kanadský gólman Tomkins, jenž musel po první finské přesně trefě musel vystřídat Driedgera, jenž se při snaze přesunout se k druhé tyčce zranil. A kanadský hrůzný večer pokračoval, když Armia navíc ještě zvýšil na 3:1.

To by ale nebyla Kanada, kdyby se jí duel ještě nepodařilo zdramtizovat v posledních minutách. Nejprve v 58. minutě skóroval Whitecloud, jehož branku ještě musel potvrdit videorozhodčí. Tady se švédští sudí nešťastně předvedli ještě jednou, když před tím, než vůbec šli zlédnout záznam kvůli možnému postavení hráče v brankovišti, omylem řekl, že gól neplatí. Nakonec po přezkumu u videa správně uvedl, že gól je regulérní. Že pak nešli Finové do čtyř, jak to u neúspěšné trenérské výzvy bývá, to už se snad ani nikdo nedivil po předešlých rozhodcovských výkonech.

O to větší kredit patří Kanaďanům, že dokázali zatnout zuby a due zdramatizovat. Do konce základní hrací doby ještě na 3:3 stihl vyrovnat Comtois. Duel tak šel stejně jako čtvrtfinále Kanady se Švédskem, ovšem tentokrát se zámořským stav obrátit nepodařil. Chabot totiž fauloval a hrála se tak finská přesilovka 4 na 3, kterou po sedmi minutách prodloužení využil Manninen, jenž tak rozhodl o zlatu pro Finsko.

Mistrovství světa v hokeji v Tampere - finále (29.5.2022):

Finsko - Kanada 4:3 v prodl. (0:0, 0:1, 3:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Mikael Granlund (Heiskanen, M. Lehtonen), 46. Mikael Granlund (M. Lehtonen, Hartikainen), 55. Armia (Lammikko), 67. S. Manninen (Mikael Granlund, Heiskanen) - 24. Cozens (Barzal, Severson), 58. Whitecloud (Barzal, J. Anderson), 59. Comtois (Barzal, Batherson). Rozhodčí: Nord, Öhlund (oba Švéd.) - Briganti (USA), Synek (SR). Vyloučení: 2:5. Využití: 3:1. Diváci: 11 487.

Sestavy:

Finsko: Olkinuora - Hietanen, M. Lehtonen, Pokka, Heiskanen, Vatanen, Friman, Ohtamaa, Lindell - Hartikainen, S. Manninen, Mikael Granlund - J. Sallinen, V. Filppula, Rajala - Armia, Lammikko, H. Pesonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen

Kanada: Driedger (45. Tomkins) - Graves, Chabot, Severson, Sanheim, Whitecloud, Holden, Mayo - Batherson, Dubois, Cozens - J. Anderson, Barzal, Sillinger - N. Roy, Lowry, Comtois - Gregor, Mercer, K. Johnson. Trenér: Claude Julien