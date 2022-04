Karlovy Vary znají nového trenéra. Z Litoměřic tam na lavičku přišel Bruk

Pro Bruka, jemuž je padesáttři let, to bude první extraligové trenérské angažmá v kariéře, v tom dosavadním litoměřickém se zasloužil o to, že tento severočeský klub dlouhodobě držel mezi těmi nejlepšími prvoligovými, v této sezóně se mu pak s tímto celkem podařilo vyhrát základní část Chance ligy, v následném play-off pak ale skončil ve čtvrtfinále.

"David Bruk dlouhodobě prokazuje, že se jedná o velice kvalitního trenéra a myslím si, že nadešel nejvyšší čas, aby dostal šanci i u extraligového týmu. V Litoměřicích dovedl tamní mužstvo mezi nejlepší týmy druhé nejvyšší soutěže, u mládežnických reprezentačních výběrů dlouhodobě pracoval s mladými hráči. I to byl jeden z důvodů, proč jsme o něj měli takový zájem. V Karlových Varech dáváme mladým hráčům velký prostor a věříme, že pod taktovkou Davida Bruka může mladé mužstvo, které u nás máme, jít ještě nahoru," uvedl ve středečním prohlášení k volbě nového kkarlovarského kouče samotný majitel klubu Karel Holoubek.

Jediným, kdo v realizačním týmu pokračuje po konci Martina Pešout a nadále, je karlovarská legenda Václav Skuhravý. "Chtěli jsme, aby Václav u mužstva pokračoval. Jednak pro jeho bohaté hráčské zkušenosti, veliký respekt v kabině a obrovskou chuť a nasazení, se kterou svou trenérskou práci vykonává. Neméně důležitá je bohatá znalost místního prostředí, která se bude novému hlavnímu trenérovi, minimálně v začátcích, určitě hodit," sdělil k němu Holoubek.

Naopak novým asistentem je čtyřicetiletý bývalý obránce Jakub Grof, jenž zná karlovarský hokej velice dobře, neboť je jeho odchovancem. Právě on byl jedním z těch hokejistů, které Karlovy Vary v roce 2008 dbvedl ke stříbrným medailím v rámci tuzemského play-off. V následujícím roce pak pomohl karlovarským k ligovému titulu. Dosud pracoval jako asistent trenéra v Přerově.

Připomeňme, že dosavadní realizační tým v čele s Martinem Pešoutem, jenž byl zároveň v klubu i sportovním manažerem, skončil po pěti letech, stejně tak jako ve své funkci asistent Tomáš Mariška. Ten však v klubu zůstane, avšak bude pracovat u mládeže.

Letní přípravu směřující k nové nadcházející sezóně 2022/23 pak karlovarský tým odstartuje 2. května.