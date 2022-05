Kazachstánci dotahovali Švýcary, ti ale nakonec vyhráli. Švédové si poradili s Brity

Roli favorita chtěli Švýcaři plnit hned od samého začátku, po dvou minutách hry však Malgin orazítkoval jen tyč. Přestože po většinu zápasu tahali reprezentanti ze země helvétského kříže za delší konec provazu, trápila je neuvěřitelným způsobem koncovka. Díky tomu během první třetiny dokázal gólman Šutov udržet čisté konto.

Celkem logicky tak nabrali po návratu na kluziště na obrátkách a přineslo to kýžené ovoce. Ve 24. minutě se už totiž Malginovi podařilo otevřít skóre, 1:0 pro Švýcary. V této části hry šlo na gólmana Šutova hned 22 střel, přičemž je úspěchem pro něj, že z toho jen dvakrát lovil puk ze své sítě. Na 2:0 totiž zvýšil ve 35. minutě Simion.

Do třetí třetiny vstoupili Kazachstánci aktivně a tak nebyl daleko od gólu Michajlis, jenž měl před sebou prázdnou branku. Když se psala 46. minuta, ke zdramatizování zápasu došlo, neboť se tehdy trefil Blacker, jemuž se podařilo Švýcarům ujet do brejku v oslabení. V 56. minutě však dal třetí švýcarskou pojistku zkušený Herzog, jenž hraje již na svém 17. mistrovství světa. A byl to důležitý gól, jelikož v 58. minutě ještě na 2:3 snížil Orechov.

Vyrovnat už ale Kazachstánci nedokázali a Švýcaři už tedy pomalu klepoou na dveře čtvrtfinále.

Nejrychlejší gól šampionátu načal severskou gólovou smršť

Že zápas mezi Švédskem a Velkou Británií bude celkem jasný bez jakéhokoli překvapení, o tom se rozhodlo již v první třetině. Zvlášť, když první branku Seveřané vstřelili již po třinácti sekundách hry, čímž tak zaznamenali dosud nejrychlejší gól na tomto šampionátu. Jeho autorem se stal dorážející Asplund, 1:0. Běžela pátá minuta, když Britové mohli duel zdramatizovat a nepříznivý stav tak vyrovnat. To by ale tehdy musel proměnit Dowd střelou z mezikruží. A tak přišel druhý švédský gól tak v osmé minutě vstřelil Nordström. V polovině první třetiny už to bylo 3:0, když Bengtsson zakončil ve spolupráci s Bromém přečíslení dva na jednoho. Ve 14. minutě se na opět připomněl Dowd, ovšem tentokrát tečoval Dahlinovu střelu, což tak znamenalo švédské vedení 4:0. Následně Britové měli obrovskou možnost na snížení, když se před odkrytou klecí ocitl Conway, ten ale neuspěl. A tak na ještě klidnějších 5:0 zvýšil pět vteřin před odchodem do kabin na první pauzu Asplund.

Nebylo tak proto divu, že od druhé třetiny se v britském brankovišti místo Bownese objevil Whistle. Proti němu se pak neprosadil hned dvakrát Lindholm. Stejně tak něm ztroskotal i Bromé. Hráči Tre Kronor pak nevyužili ani přesilovku, když na trestné seděl Clements, ke konci druhé třetiny mohli dokonce inkasovat. Brankář Hellberg totiž tehdy vyrazil zakončení Davida Phillipse a když byl pak vyloučen Bengtsson, Myers trefil břevno. Při dalším Bengtssonově trestu pak byl blízko snížení pro změnu Waller.

V závěrečné třetině mohl pátý hřebík do britské rakve přidat Ekman-Larsson, ale nepodařilo se mu to. Britové se pak opět dostali do možnosti snížit, ale mezi střelce se za Británii nezapsal ani Neilson. Britům se pak podařilo ubránit oslabení, pátému gólu ale i tak nakonec nezabránili. V 54. minutě se totiž trefil z mezikruží Bengtsson. Očetný britský gól se pak marně pokoušel Davies.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2022 ve Finsku (17.5.2022):

SKUPINA A (Helsinky):

Švýcarsko - Kazachstán 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 24. Malgin (Kurashev, Siegenthaler), 35. Simion, 56. Herzog (Ambühl) - 46. Blacker, 58. Orechov (N. Michajlis, Valk). Rozhodčí: Hansen (Nor.), Stano (SR) - Beresford (Brit.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2858.

Sestavy:

Švýcarsko: Aeschlimann - Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Glauser, Geisser, Egli, Marti - Meier, Hischier, Kurashev - Suter, Simion, Malgin - Ambühl, Herzog, Corvi - Miranda, Bertschy, Riat. Trenér: Patrick Fischer

Kazachstán: Šutov - Svedberg, Samat Danijar, Blacker, Orechov, Beketajev, Metalnikov, Šalapov - Akolzin, Šesťakov, Ševčenko - N. Michajlis, Valk, Panjukov - Starčenko, Savickij, Sagadějev - Petuchov, Gurkov, Asetov - Rachmanov. Trenér: Jurij Michajlis

SKUPINA B (Tampere):

Švédsko - Velká Británie 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Asplund (Kellman, Dahlin), 8. J. Nordström (A. Larsson, Bemström), 11. A. Bengtsson (Bromé), 14. Dahlin (Pudas, A. Bengtsson), 20. Asplund (Kellman, Dahlin), 54. A. Bengtsson (O. Lang, Tömmernes). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), Rohatsch - Merten (oba Něm.), Synek (SR). Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3012.

Sestavy:

Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, Ekman-Larsson, A. Lindholm, Tömmernes, Pudas - Bemström, Aman, J. Nordström - Friberg, Kellman, Asplund - Bromé, A. Bengtsson, C. Klingberg - O. Lang. Trenér: Johan Garpenlöv

Velká Británie: Bowns (21. Whistle) - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch - Mosey, Conway, Perlini - Lake, Dowd, Neilson - Davies, J. Phillips, Waller - Hook, Myers, Duggan. Trenér: Peter Russell