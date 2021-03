Konec! Hokejisty Brna už v příští sezóně Libor Zábranský jako kouč nepovede

Prakticky ihned po skončení čtvrtfinálové série mezi Třincem a Brnem své rozhodnutí o svém konci na pozici trenéra sdělil Libor Zábranský svým svěřencům v kabině a následně pak i novinářům. Kdo však bude jeho nástupce, tak to zatím není ještě jasné. "Něco rozjednáno máme, ale dokud není nic podepsáno, tak to nebudu komentovat. Trénuji šestnáct let v tahu a musím si už odpočinout," řekl konkrétně Zábranský.

Pro něj jako majitele Komety Brno bude teď v následujících týdnech, měsících a letech hlavní prioritou výstavba nové haly v areálu BVV, stejně jako zmírnění ekonomických dopadů poté, co český hokej zasáhla koronavirové pandemie. "Věřím, že od nové sezony se do hledišť vrátí diváci a život nejen v hokeji se stabilizuje," zakončil Zábranský.