Koronavirus zastavil v zámoří hokej. NHL si tak prodlouží vánoční přestávku

Do Vánoc se měly stihnout odehrát následující dva duely Philadelphia - Washington a Vegas - Tampa Bay, přičemž už dříve se NHL s NLPA dohodly na tom, že se pro zatím nebudou spolu utkávat kanadské a americké kluby.

Během následující vánoční pauzy tak tedy bude moct všech 32 účastníků kanadko-americké soutěže trénovat, testovat se či cestovat na zápasy. A to tedy od středy do neděle. Poté se opět soutěž rozeběhne. Kvůli koronaviru v těchto dnech netrénují týmy Colorada, Floridy, Nashvillu, Bostonu, Detroitu, Torontu, Columbusu, Montrealu, Edmontonu a Ottawy.

Především za poslední dva týdny se zvýšil počet odložených zápasů na více než čtyřicet a to hlavně kvůli rychle se šířící variantě koronaviru omikron.

To vše se děje v době, kdy se má rozhodnout o tom, zda hráči NHL poprvé od roku 201 budou součástí olympijského turnaje. Ten se bude konat příští rok v Pekingu, kde se budou od 4. do 20. února Zimní olympijské hry. V zámoří na toto rozhodnutí mají oficiálně čas do 10. ledna, přestože dle slov šéfa NHL Garyho Battmana může toto rozhodnutí řijít na řadu i později.

V posledních dnech se ale v zámoří spíše přikolňuje k tomu názoru, že olympiáda v Číně bude bez hvězd NHL.