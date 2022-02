Kouč Pešán poprvé připustil konec ve funkci. Stane se tak, pokud se na tom bude shoda

"Jde o to, že to rozhodnutí by bylo takové lakomé, kdybych ho vystřelil někde a pod nějakými emocemi nad ním více nepřemýšlel. Musím respektovat lidi, kteří mě do té pozice vybrali. S Tomášem Králem a Petrem Nedvědem budeme tu situaci probírat. Ale jestli to bude pomáhat věci a náš názor se sjednotí v tom, že bych měl skončit, tak skončím," uvedl novinářům po přistání v Praze Pešán.

Prozradil tak, proč dosud nemohl říct, zda v příštích dnech skutečně z funkce odstoupí a nebo zda bude držet u národní týmu trenérské kormidlo i na další letošní akci a to mistrovství světa ve Finsku, jež se uskuteční v květnu. "Opravdu nevím. Seděli jsme těch 24 hodin v letadle zase jak blázni v rouškách, takže jsem s Petrem ani nemluvil, nebyla šance si popovídat. A s Tomášem Králem jsem nemluvil ještě vůbec. Nejdříve si vyslechnu tyhle dva názory a pak svůj názor s nimi sladím," řekl čtyřičtyřicetiletý stratég, jenž je zároveň i svazovým šétrenérem. "Určitě bych nechtěl utíkat. Musím si ty věci probrat i doma, protože je to extrémně náročné. Budu si vyhodnocovat i ten souběh funkcí. Myslím, že do budoucna je to jednoznačně práce pro dva lidi. Je to dost náročné na to, aby to dělal jeden člověk. Nejsem ale schopen teď říct, zda budu setrvávat v obou, jedné, nebo jak to bude. Je třeba zjistit ten pohled lidí okolo mě," pokračoval dále Pešán.

Jen pro připomenutí, bývalý trenér Liberce stanul na trenérské lavičce národního A-týmu předloni a že by byla jeho mise lemována úspěchy, to se zatím rozhodně říct nedá. Na loňském světovém šampionátu v Rize skončil tým pod jeho vedením ve čtvrtfinále po prohře s Finskem, hned na dvou turnajích v rámci Euro Hockey Tour skončila reprezentace na posledním místě bez jediného bodu. Vše tedy vyvrcholilo vypadnutím v osmifinále olympijského turnaje v Pekingu, čímž tak zaznamenal hokejový národní tým svůj nejhorší výsledek v historii.

Proto není divu, že se v těchto dnech spekuluje čím dál více o Pešánově konci a jeho možných nástupcích. Podle deníku Sport je nejžhavějším kandidátem na post reprezentačního trenéra Miroslav Hořava, nicméně se mluví i o příchodu zahraničního stratéga. "Já jsem si dal za cíl nečíst teď média, takže ani nevím, co padá za jména a kdo mě má údajně nahradit. Snažil jsem se od toho oprostit, abych měl čistou hlavu na svoje analýzy. Nevím, kam by případně vedení svazu mířilo s výběrem, je to všechno opravdu ještě čerstvé," sdělil k tomu pouze Pešán.

O budoucnosti Pešána v národním týmu se podle všeho rozhodne již příští týden ve čtvrtek. Právě tehdy se uskuteční zasedání výkonného výboru Českého hokeje. "Teď máme teprve pár dní po turnaji, ale sedneme si s trenéry a určitě z toho bude nějaký výstup. Momentálně není na pořadu dne řešit, zda si dokážu představit na střídačce zahraničního trenéra, i když si dokážu představit hodně věcí," řekl k tomu své Petr Nedvěd a pokračoval: "Budeme se bavit o všem, ale neznamená to, že hned 24. února uděláme nějaké rozhodnutí, co se tohoto tématu týká. Dejte nám nějaký prostor. Kdybych měl už teď nějakou odpověď, dám vám jí, ale já tu odpověď nemám."

Podle některých hráčů by měli dosavadní trenéři v čele s Filipem Pešánem dostat ještě šanci, minimálně do konce této sezóny. "Tohle mi asi nepřísluší hodnotit. Myslím, že se to hodně háže na Filipa a tu situaci nemá tady v Čechách jednoduchou. Podle mého je to kvalitní trenér, ale tohle musí rozhodnout svaz," uvedl k tomu třeba forvard Michal Řepík, kterého situace v českém hokeji nenechává klidným. "V českém hokeji by se mělo něco razantního změnit, o tom se už však mluví kolik let. Těžko říct, co by to mělo být, ale asi už by se s tím opravdu mělo něco dělat," pokračoval.

"Nevím, zda je to ta správná otázka na mě, ale když se na to dívám hokejově jako hráč, tak bych asi nechal trenéry dokončit smlouvu, kterou mají. Nechal bych to dojet do konce sezony, pak bych řešil další věci, ale ten tlak na trenéry - i celkově realizační tým - je obrovský. Co s tím udělá svaz, to už je otázka na ně. Z mého pohledu však realizační tým odvedl maximum a ten výkon nejde jen za nimi, ale také za námi hráči," doplnil pak svého spoluhráče obránce Lukáš Klok.