Král bude nadále pokračovat coby prezident Českého hokeje. Ve výkonném výboru je i Jágr

Poté, co byl šestapadesátiletý právník Tomáš Král znovuzvolen do své funkce, rozhodla volební konference i o novém složení výkonného výboru Českého hokeje. Do něj Král navrhl následujících deset jmen: Petr Bříza, Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Aleš Pavlík, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler, Jiří Šlégr, Milan Vacke, Libor Zábranský.

Právě mezi těmito deseti osobnostmi nalezneme i tři nová jména, jež ve výkonném výboru zasednou. Řeč je o třineckém manažerovi Marku Chmielovi, stejně tak i o šéfovi litoměřického klubu Danielu Sadilovi či o Jiřím Šindlerovi, šéfovi sekci parahokeje. Rozhodně je pak překvapením, že se do výkonného výboru nově dostal i stále hrající majitel prvoligového Kladna Jaromír Jágr.

Právě on je tak prvním v historii, kdo je v tak vysoké funkci ještě v době, kdy je stále aktivní hokejistou a právě on jediný to byl, kdo z 11 členů nového výkonného výboru nebyl přítomen na sobotní volební konferenci. Vedle toho se rozhodlo i o vedení Dozorčí rady Českého hokeje, ve které se nově objeví Miroslav Šeba, Vladimír Balaš pak nadále setrvá ve funkci předsedy Arbitrážní komise.

Ve výkonném výboru jsou lidé, kteří by mohli Krále jednou nahradit, uvedl sám prezident

Přestože se Král nechal slyšet, že nerad dává velká prohlášení směrem k budoucnosti, připustil, že v sobotu se zřejmě jednalo o jeho pposlední kandidaturu do čela Českého hokeje. „Neměl bych vůbec žádný problém s tím, kdyby se o tu pozici prezidenta svazu ucházel už teď i někdo jiný, ale v novém výkonném výboru vidím výrazné hokejové osobnosti jako jsou Libor Zábranský, Jiří Šlégr nebo Jaromír Jágr, kteří by to mohli převzít," uvedl konkrétně Král.

Před samotnou volbou do funkce prezidenta Českého hokeje sice nebyla žádná diskuze, Král ale ujistil, že i přes zodpovědnost a starosti s jeho funkcí spojené má pořád stejnou chuť a nadšení do práce, jako tomu bylo před dvanácti lety. „Před dvanácti lety jsem svaz přebíral v dezolátním ekonomickém stavu, dnes je to perfektně fungující organizace. Všem, kdo se na tom podíleli, chci strašně poděkovat. Těší mě i to, že dotace od státu tvoří jen třetinu výnosů Českého hokeje, většinu získáváme vlastní činnosti. Je za tím spousta mravenčí, málo viditelné práce, bez níž bychom ale nemohl existovat," řekl a pokračoval s úsměvem: „Když jsem začínal, trochu se mi třásla kolena zodpovědností, ale dneska už je to zaběhnuté a kolena se mi třesou spíš z toho, že vím, co nás čeká."

Nejvíce ho těší členské základny a práce s mladými hokejisty. „Počty nejmenších hokejistů rostou v desítkách procent. Rád bych ještě vyslovil razantní nesouhlas s tvrzením, že klesá úroveň extraligy, podle mne jde o kvalitní a divácky atraktivní soutěž," sdělil Král.

Pro něho je nyní největší starost to, jak udržet ekonomicky český hokej po koronavirové krizi. „Nikdo neví, jak se bude vyvíjet. A nejde jen o ekonomiku, ale především o sportovní provoz. Třeba to vidím padesát na padesát, jestli koncem srpna vůbec začne reprezentační sezona, protože příjezd Rusů a Švédy na České hry k nám se zatím zdá nesmírně komplikovaný. Už je nám také jasné, že začneme hrát při omezeném počtu fanoušků a dalších hygienických opatřeních a bojím se, jak by případná druhá vlna pandemie poznamenala další sezonu," přibližuje Král, jak to bude na začátku nové sezóny 2020/21.

A jaké jsou jeho priority pro následující čtyři roky? „Musíme zajistit, aby nás ekonomické dopady koronaviru poznamenaly co nejméně, i když už jsme přišli o dva velké sponzory a budeme muset pracovat s rozpočtem o téměř dvacet procent nižším. Přál bych si i stabilizovat strukturu soutěží, vyhnout se častým úpravám a změnám," prozradil Král.

Až bude Král končit toto jeho další funkční období, bude se psát rok 2024 a v Česku se bude opět konat mistrovství světa v hokeji. „To je pro hokej tak trochu zlaté vejce, chceme uspět sportovně, návštěvnicky i finančně. A protože vím, že kritériem úspěšnosti hokeje jsou v očích veřejnosti vždycky medaile, tak pochopitelně doufám, že konečně skončí to čekání od roku 2012 a reprezentace co nejdříve nějakou medaili z mistrovství světa přiveze," přeje si Král.