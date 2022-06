Král o Dědkovi: I on je stíhaný. Najevo mezitím vyšel střet zájmů odstoupivšího šéfa

"Považuji za nutné vyjádřit se k výrokům Petra Dědka ze dne 16. 6. 2022, ve kterých zpochybnil hospodaření ČSLH a oznámil, že v této souvislosti podal podnět Policii České republiky. Petr Dědek podal v minulosti takových podnětů a žalob několik, ať už ve vztahu k ČSLH, Asociaci profesionálních klubů ledního hokeje (APK), nebo některým partnerům ČSLH. Z jeho pohledu je to obvyklý způsob, kterým se snaží prosadit svoje zájmy a umlčet oponenty," uvedl osmapadesátiletý právník Král ve svém nejnovějším prohlášení.

Dědek podle Krále pak nekandiduje do vedení hokejového hnutí především proto, že jak proti němu, tak i proti jeho firmám vedeno trestní řízení. "Řízení provádí policie v Liberci a hrozí mu až osm let odnětí svobody. Proto podle mě odstoupil ze sobotních svazových voleb. Pokud by totiž na nich byl představen jako kandidát na člena výkonného výboru, musel by odpovídat na různé dotazy delegátů. A samozřejmě by se ho někdo mohl zeptat, aby se k tomuto tématu vyjádřil," pokračobva Král v rozhovoru pro sport.cz.

Pro stejný server se následně opět ujal pomyslné rakety Petr Dědek a pokračoval tak ve slovním ping-pongu: "Před několika lety si dvě z mých společností objednaly reklamní služby u subjektů, které byly obviněny z rozsáhlého krácení daní. Podezření ze zapojení do podvodného řetězce se tak dotklo i mne jako statutárního orgánu obou společností. Žádného trestného činu jsem se ale nedopustil a v celé věci se cítím se svými společnostmi jako poškozený, když jsem za prokazatelně uhrazené prostředky obdržel z části vadně provedené služby. Ve vztahu k finančním orgánům je moje věc vyřešena a z ničeho mě ani nepodezírají. Mé společnosti vždy hradily své závazky ke státu řádně a včas, a to v řádu desítek miliónů korun ročně. I s ohledem na toto považuji mé obvinění za absurdní a věřím, že po provedeném prověření ze strany policie bude mé stíhání zastaveno."

Nyní bude mít Dědek podle všeho vedle současného probíhajícího trestního stíhaní dalším trable, jelikož Král nevyloučil, že i on podá na Dědka trestní oznámení. "Mohl jsem ho na něj podat už x-krát za pomluvu. Na rozdíl od něj vím, o čem mluvím, protože jsem trestní advokát. Vždy jsem ale dbal na to, aby se hokej a lidi kolem něj takovými věcmi nezabýval. Vyjádření pana Dědka už však překročila mez únosnosti. Jen zvážím, jestli ho podám k tomu již stávajícímu trestnímu stíhání, které na něj běží, nebo to podám na Městské státní zastupitelství," zakončil Král.

Král dostával na účet podezřelé částky od partnerských společností svazu

Jenže pro Krále není zdaleka konec všem problémům, které míří na jeho osbu a rozhodně tyto problémy bneskončí jeho odchodem z funkce. Server sport.cz totiž přišel na to, že na účtu Tomáše Krále, který má od roku 2013 u Komerční banky, přistálo hned několik podezřelých částek a to i tehdy, kdy už bylo jasné, že Král skončí ve funkci prezidenta. Je to ještě divnější o to, že že tyto částky mu posílaly partnerské společnosti svazu.

Například od společnosti BPA vlastnící marketingová práva v českém hokeji mu byla poslána částka ve výši 190 575 Kč. Podle Krále se jednalo o částku za poskytnuté právní služby a rozhodně se nejednalo o jedinou takovou částku, která touto trasou putovala. „Požádali jsme Královu advokátní kancelář o právní analýzy, které pro nás prováděla doktorka Denisa Vacíková z jeho sdružení advokátů. Oslovili jsme právě je, protože jsou v oblasti erudovaní a dlouhodobě se jí věnují," uvedla k tomuto zjištění Králova střetu zájmů Jana Obermajerová, předsedkyně představenstva BPA.

Není to ale taktéž jediná podezřelá částka, která doputobvala ke Královi.Ještě podezřelejší je ta ve výši 1 579 050 Kč, kterou mu poslala pardubická firma Střída Sport. Ta má na starost pro změnu vybavení pro jednotlivé národní týmy. V sms zprávě pro server sport.cz k tomu sám Král konkrétně napsal: "Ta vámi označená podivná platba od Střída sport, je za auto, které si ode mě pořídili. Pro mě je nepředstavitelné, že má někdo k dispozici moje účty, to jdu řešit na Komerční banku."

Ke zjištěným informacím se tak už dál vyjadřovat nehodlá, ovšem zůtsává i přes toto vysvětlení otázkou, proč mu hokejová firma uzavírající se svazem dodavatelské smlouvy posílá tolik peněz.

V pátek se pak pro server sport.cz k výše zjištěnému vyjádřil v prohlášení mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. „Považuji za nutné vyjádřit se k výrokům zpochybňujícím hospodaření ČSLH. Probíhá v souladu s platnými zákony, účetními předpisy a Stanovami ČSLH. Veškeré hospodaření, účetní závěrky, stejně jako rozhodovací a kontrolní mechanismy jsou pravidelně auditovány podle mezinárodních a českých standardů."