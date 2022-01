Kvůli pravidlu IIHF může Pešán a spol. mít až šest náhradníků. Nakonec vezmou jen tři

Důvody, proč se nakonec realizační tým seznam náhradníků rozhodl zúžit jenom na tři, samotný Petr Nedvěd hned dodal. „S největší pravděpodobností vybereme jen dva útočníky a jednoho obránce. Vede nás k tomu několik důvodů. Už takhle máme v nominaci 25 hráčů a s více hráči je obtížnější udržet adekvátní kvalitu tréninků. Nechceme brát brankáře. Máme tři, kteří budou po prodělaném covidu a nevidíme nutnost nominovat dalšího jako čtvrtého," řekl konkrétně Nedvěd s tím, že jména náhradníků budou zveřejněna ve středu.

Kvůli přísným protiepidemickým opatřením v dějišti Her bude muset tato trojice nejenže od samotného mužstva odděleni, ale nebudou přítomni ani v olympijské vesnici. Společně se svými spoluhráči ale budou moct trénovat. Jen pro přimenutí, celkem nominovaných hokejistů pro Peking je 25, z toho však vždy 22 hokejistů může být na soupisce pro jedno utkání.

Na původně patnáctičlenném seznamu náhradníků zmiňovaný Filipem Pešánem se ocitala taková jméno jako například Blümel z Pardubic, Flek z Karlových Varů, sparťan Chlapík a Tomášek z Chabarovsku.

„Dnes budu komunikovat jak s hráči, kteří připadají v úvahu, i s jejich kluby a podle toho se zařídíme. Pro náhradníky to v Pekingu nebude jednoduchá situace. Budou mimo mužstvo, do turnaje s největší pravděpodobností vůbec nezasáhnou a zásah by to byl i pro kluby, které by o kluky během olympiádu přišly," tuší těžké rozhovory s hráči Nedvěd. Ten by pak přivítal, kdyby tito dodatečně nominovaní náhradníci odletěli do Pekingu s druhou várkou hokejové výpravy 2. února. „Kdybychom viděli, že se v Pekingu situace vymyká normálu a číslo nakažených by pro nás bylo neudržitelné, uvažovali bychom o variantě povolání dalších náhradníků. Byli bychom hloupí, kdybychom se o tuto možnost okradli," dodal.

Tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund se pak vrátil ke koronavirové situaci uvnitř národního týmu. Kvůli nemoci dosud trénovalo jen osm hráčů. V kranténě se momentálně nacházejí stále brankáři Hrubec, Will, Bartošák a obránce Mozík. „Máme ale informace od lékařů, že se jejich hodnoty u testů výrazně zlepšují a je velká pravděpodobnost, že v dohledné době budou i oni trénovat," uvedl však k tomu Zikmund.