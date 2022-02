Marnost sama. Češi na úvod hokejového turnaje v Pekingu neúspěšně dobývali Dány

Duel přitom nezačal pro české hokejisty vůbec špatně. Byli to totiž právě oni, kteří se v úvodu dostávali daleko více do šancí, ale je pravda, že tím rozchytali gólmana Sebastiana Dahma. Te za první tři minuty měl na kontě hned čtyři zákroky. První větší příležitost však měli nakonec Dánové, když byl vyslán do brejku tehdy nejnebezpečněšjí Dán Storm, Jeřábek na něj nestačil, gólman Hrubec byl ale naštěstí včas se svou vyrážečkou na pravém místě. Češi záhy kontrovali svou velikou šancí, při které Sedlák trefil levou tyčku.

Češi byli aktivnější, to se jim tehdy nedalo vůbec vytknout. Trvalo to však až do osmé minuty, kdy se Dánové dostali náhodně ke střele, která nešťastně po teči Sobotky dostala za Hrubcova záda. Tím střelcem z pravého kruhu byl tehdy Marcus Lauridsen, 0:1 pro Dánsko.

Češi se snažili o rychlé vyrovnání, třeba Kovář ve spolupráci s Červenkou. Prvně jmenovaný se snažil po rychlém protiútoku nahrát druhému jmenovanému kapitánovi mužstva, puk ale k němu nedoputoval, jelikož do přihrávky před dánskou branku vložil hokejku obránce Larsen a právě od ní kotouč mířil do dánské svatyně. Puk ale skvěle reflexivně Dahm vyrazil.

Na to, aby Pešánův výběr vyrovnal, dostal možnost přesilové hry. Místo toho, aby jí naplno využil, v ní však přišel druhý dánský gól. Padl po trestném střílení, které bylo nařízeno po faulu Jeřábka na unikajícího Russela. Následný nájezd pak v gól proměnil Nielsen, díky svému bekhendovému blafáku, na který Hrubec neměl nárok, 0:2 pro Dánsko. Češi tak tedy pokračovali v hrůzných prvních třetinách v této sezóně, v rámci kterých tak tedy mají negativní skóre 1:14.

Po návratu z první přestávky bylo na ledě znát, že se hra trochu vyrovnala. Dánům se dařilo v osobních soubojích, nikterak si nekomplikovali život při rozehrávkách a dtále tak čekali na příležitosti. To Češi už tak aktivní jako ve značné části první třetiny nebyli, bylo to znát na jejich počtu střel a šancí, do kterých se dostávali, nebo spíše už přliš nedostávali. Radost ale přeci jen konečně přišla. Po další spolupráci mezi Kovářem a Červenkou to byl český kapitán, který od modré čáry vypáli tak, že puk zaplachtil za Dahmova záda, 1:2 pro Dánsko.

Pokud snad ale český fanoušek čekal, že od té doby bude český tým čím dál více útočit, aby duel nejen vyrovnali, ale dokonce i otočili, tak museli být zklamaní. Ani na jedné straně poté mnoho šancí nebylo. Ztratit řeč se dá snad jen o příležitosti Davida Krejčího, jenž v meuzikruží uzmul puk svému kolegovi Sedlákovi, ovšem jeho střela treila jen jednoho z dánských obránců.

Z kraje závěrečné třetiny se sice Češi dostali do příležtostí, ovšem ani další spolupráce mezi Kovářem a Červenkou nevedla k úspěchu. Následně se Krejčí snažil dostat kotouč na Hyku v lepší pozici, ale Hyka si puku mířícího na něj všiml pozdě. A protože pak bylo už jen marné dobývání dánské branky a to i při české power play, ke změně skóre už nedošlo a český tým tak prohrál další duel v této sezóně. Tentokrát ale první olympijský.

"Takové zápasy jsou pro gólmana noční můra. Skoro pořád jsem se koukal na druhou stranu hřiště, pořád jsme byli u nich. Říkal jsem si: ´Pojďme tam něco dát.´ Věřil jsem, fakt jsme hráli dobře. Byla jen otázka času, kdy to tam padne. Dali jsme i několik tyček, ale jen jeden gól..." komentoval úvodní zápas Čechů v Pekingu gólman Šimon Hrubec v rozhovoru pro sport.cz.

Prohra ho mzí o to víc, když ví, že se jeho spoluhráči snažili. "Mrzelo mě to, protože jsem viděl, jak se kluci snaží. Jak bruslí, sráží se, ze všeho střílí. Dneska nám to nepřálo. Vyhrál šťastnější. Nemá cenu se v tom ale patlat, musíme jít dál," řekl dále v rozhovoru.

Hokejový turnaj - ZOH v Pekingu (8.2.2022):

ČR - Dánsko 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 24. Červenka (Jan Kovář) - 12. M. Lauridsen, 18. Nielsen z tr. střílení. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Tscherring (Švýc.) - Lundrgren (Švéd.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 1:3. Bez využití.

Sestavy:

ČR: Hrubec - Kundrátek, Šulák, Jeřábek, Sklenička, Knot, Klok - Hyka, Krejčí, Sedlák - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Frolík, T. Zohorna, H. Zohorna. Trenér: Filip Pešán.

Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, Jensen Aabo, Lassen, M. Lauridsen, Larsen, Nicholas Jensen, Kristensen - Nicklas Jensen, Nielsen, Boedker - Russell, Regin, Storm - Meyer, Madsen, Bau - Poulsen, Jakobsen, Aagaard. Trenér: Heinz Ehlers