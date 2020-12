Češi další překvapení na turnaji juniorů nepřidali. S Američany prohráli jasně 0:7

Senzační výhra českého národního týmu hráčů do 20 let ve druhém utkání nad Ruskem 2:0 mohla české fanoušky navnadit na další zápas svěřenců kouče Karla Mlejnka a doufali, že by mohli něco podobného předvést i v úterý proti Američanům. Zpčátku to vypadalo velmi nadějně, neboť Čechům se dařilo udržet skóre 0:0 do konce první třetiny a ještě k tomu dokázali přidat několik svých šancí. Zlom však přišel ve druhé třetině, kdy se zámořskému týmu podařilo vstřelit rychle tři góly. K těm Američani přidali ještě další čtyři, navíc jim pomohli Češi svými vyloučeními a tak tedy nakonec hokejisté hvězd a pruhů vyhráli jasně a s přehledem 7:0