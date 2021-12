Na Slovensku se kluby rozhodly bojkotovat extraligu. Kvůli chybějícím divákům

"Pro kluby jde o významný výpadek příjmů a stále nemáme vyřešené kompenzace. Očekáváme nějaký návrh. Příští týden máme setkání se státním tajemníkem a doufám, že dospějeme k řešení," uvedla pro agenturu TASR k rozhodnutí asociace její ředitelka Aneta Büdiová s tím, že následné úterní kolo by se už mělo normálně odehrát.

Na Slovensku nyní pro sportovní akce platí, že na ně nemůže žádný divák. Slovenským klubům se rozhodnutí vlády nelíbí, že se týká právě vánočního kola, které mělo obvykle velikou návštěvnost.

Sami hokejisté se s rozhodnutím asociace ztotožňují a zároveň žádají slovenskou vládu, aby umožnila vstup na stadion alespoň očkovaným či těm, kteří už nemoc prodělali. "Nic nepodceňuji a zdraví je na prvním místě. Ale když mohou chodit do obchodů a na jiná místa, tak by mohli chodit i na stadion. Kluby by určitě zaručily přísné dodržování stanovených pravidel. I my máme rodiny, jsme jejich živitelé a kluby potřebují peníze ze vstupného," nechal se slyšet popradský útočník Dávid Skokan.

Připomeňme, že v Česku momentálně může na sportovní akce na základě vládních protikoronavirových opatření maximálně 1000 osob.