Náhrada za zrušený turnaj juniorů? Mohl by se hrát v létě a ve Finsku

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Mezinárodní hokejová federace IIHF krátce poté, co zrušila kvůli pozitivním testům na koronavirus v několika mužstvech letošní mistrovství světa hokejistů do 20 let, začala jednat o možnosti najít náhradu za tento zrušený turnaj, který by se mohl odehrát během léta v příštím roce a to ve Finsku. Uvedl to samotný prezident IIHF Luc Tardif na tiskové konferenci.