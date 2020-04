Nástupce Miloše Říhy si už vyhlédl své pobočníky. Kdo se stane asistenty v reprezentaci?

V případě Jaroslava Špačka by se jednalo o návrat k reprezentaci, neb.oť už v ní asistentem trenéra byl a to za dob trénování Vladimíra Růžičky, Vladimíra Vůjtka a Josefa Jandače. Pro Straku by se jednalo o vůbec první takovéto angažmá u národního A-týmu.

Ovšem o Strakovi už se mluvilo o spolupráci se svazem již v minulosti poté, co u národního mužstva skončil Josef Jandač. Tehdy se právě o něm hovořilo jako o možném Jandačově nástupci. Proti příchodu do reprezentace ale tehdy bylo množství práce, které měl v extraligové Plzni, kde je nejen majitelem, ale i generálním manažerem. V tu dobu se o možném nástupci Josefa Jandače mluvilo i o šéfovi brněnské Komety Liboru Zábranském.

Zpět ale ke Strakovi. Ten tentokrát na nabídku spolupracovat s reprezntací souhlasil, mimo jiné i proto, že se s Jaroslavem Špačkem dlouhodobě zná, neboť právě Špaček působil jako asistent trenéra i v Plzni. Podle deníku Sport budou oba smluvně zavázani se svazem na nadcházející dva roky a tudíž tak budou českou reprezentaci připravovat společně s Filipem Pešánem nejen na příští hokejové MS v Bělorusku a Lotyšsku, ale i na Zimní olympijské hry v Pekingu v roce 2022 a na další MS ve Finsku.

Oba noví asistenti budou mít rozdělené funkce. Zatímco Starka bude mít v národním týmu na starost útočníky a tudíž ofenzivní hru plus přesilovky, Špaček coby bývalý obránce bude mít pochopitelně na starost defenzivu. Poprvé se nové trenérské trio s reprezentací představí v srpnu na Českých hrách v Brně.

Součástí nového realizačního týmu by měl být i Zdeněk Orct, kouč gólmanů, který je trénoval i pod Milošem Říhou. Nic se nemění ani na postu generálního manažera týmu, kterým zůstává Petr Nedvěd. S národním týmem se naopak loučí Robert Reichel, Karel Mlejnek (jenž odešel k juniorské reprezentaci) a také Miloš Říha mladší.