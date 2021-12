Nečekaný krok. Spenglerův pohár, na kterém se měla představit i Sparta, je zrušen

Český hokejový klub se těšil na to, že na Spengler Cupu přijde tak trochu na jiné myšlenky a zapomene tak, že se mu poslední dobou příliš nedaří v tuzemské extralize. Právě na tradiční vánoční akci si chtěli pokusit vylepšit náladu.

Čekalo se, že letošní ročník by měl proběhnout bez problémů, ale nakonec organizáoři dospěli k nečekanému rozhodnutí jen den před startem turnaje. Loni se Spnglerův pohár taktéž neuskutečnil, o tom ale hokejová veřejnost věděla již od konce září. Podle švýcarského deníku Black o tom, že se Spenglerův pohár nebude konat ani letos, rozhodlo sedmnáct pozitivně testovaných hokejistů v týmu domácího Davosu.

Už před časem zasáhl do letošního, nakonec tedy neuskutečněného, ročníku nejstaršího hokejového turnaje na světě, koronavirus a to tak, že svou účast odřekl výběr Kanady místo které se do turnaje přihlásil Slovan Bratislava. Od neděle se pak v karanténě nachází Ambri-Piotta, další účastník, jenž tak kvůli tomu taktéž odřekl svou účast. Místo něj se pak měl na turnaji představit výběr kanton Bern složený z hokejistů SC Bern, Bielu a SCL Tigers Langnau.