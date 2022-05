Nedvěd zveřejnil hned šest nových posil z kanadsko-americké NHL pro národní tým

Kromě těchto zmíněných šesti jmen, které se představí už na Švédských hokejových hrách příští víkend, ještě realizační tým v čele s Karim Jalonenem uvažuje nad Filipem Zadinou s Detroitu. Jiná zvučná jména Jakub Voráček a Dominik Kubalík se naopak pro Švbéfské hokejové hry omluvili.

Zatímco většina z šestice posil se k národnímu týmu připojí v Praze krátce před odletem do Stockholmu, dvojice Hertl-Šimek pak z USA odcestují přímo do švédské metropole. Se všemi těmito posilami se pak Nedvěd již potkal a během března a dubna, kdy absolvoval inspekční cestu v zámoří, se na jejich účasti domluvil. "Je skvělé, že kluci z NHL mají zájem reprezentovat a třeba i po 82 zápasech přijedou pomoct českému týmu na světový šampionát," neskrýval radost Nedvěd z toho, že posily na jeho prosbu odpověděli kladně a pokračoval: "Hráči mi přislíbili účast dopředu, konkrétní jména jsme ale na základě dohody s vedením NHL mohli potvrdit až dnes. Klobouk dolů před nimi, až na jednu výjimku chtějí reprezentovat. A díky klukům z NHL budeme lepší, o tom není žádných debat."

Zvláště je Nedvěd rád, že kývl na účast v národním týmu Hertl. "Všichni na něj budou koukat a budeme to přes něj - ale i Davida Krejčího - hrát. Vím, že je to ohrané klišé, tohle však není o jednom člověku, musíme hrát kolektivně, jedině pak máme šanci uspět. A podívejte na Michaela Špačka, Davida Jiříčka nebo Matěje Blümela. Dnes proti Švédům podali vynikající výkon," připomněl řadu nováčků v reprezentaci, kteří se výrazně podepsali naposledy i na drtivém vítězství nad Švédskem.

Otazník zatím visí nad účastí Filipa Zadiny, který je po operaci slepého střeva. "Ještě ale není jisté, zda kvůli tomu přišel o možnost startovat na mistrovství světa. Jsem domluven s generálním manažerem Red Wings Stevem Yzermanem, že si v příštích dnech zavoláme a řekneme si, jak to s Filipem vypadá, a řekne mi novinky od doktora. Vychází nám vstříc, ale nechceme Filipa a ani Detroit dostat do nějaké blbé situace. Musí být stoprocentní a musí to povolit doktor. Pak se můžeme rozmýšlet," řekl k tomu Nedvěd.

Málokdo z hokejové veřejnosti čekal, že by se mohl z NHL k národnímu mužstvu připojit i útočník Dmitrij Jaškin. Ten se totiž potýkal s vážným zranění kolene, kvůli němuž nemohl hrát od loňského listopadu. A tak ho reprezentace nyní vyzkouší. "Dima mi volal sám. Konzultoval jsem to s trenéry, protože nemá cenu pro nás ani pro něj, aby do toho nešel stoprocentní. Říká, že stoprocentní je. Dlouho nehrál, máme u něj velký otazník, ale jsem s ním už měsíc ve spojení, připravuje se na návrat a s Karim (Jalonenem) jsme se domluvili, že mu chceme dát šanci. Uvidíme," sdělil Nedvěd.

Co se týče brankáře Vejmelky, ten by mohl zastat pozici gólmanské jedničky na světovém šampionátu. "Zdeněk Orct (trenér brankářů) nerad kluky vystavuje nějaké roli. Nicméně Karel má za sebou vynikající sezonu a věříme, že mistrovství odehraje v podobném stylu. Brankářů v NHL máme hodně, ale on je jeden z mála jedničkou, což přesně potřebujeme. Může se ještě naskytnout šance s jiným brankářem při vyřazení z play-off, ale to teď stejně řešit nemůžu," nechal se slyšet Nedvěd.

Ten se pak vyjádřil i k omluvenkám ze strany Voráčka z Columbusu a Kubalíka z Chicaga. "Kuba Voráček mi říkal, že v průběhu sezony prodělal několik drobnějších zranění a spoustu zápasů odehrál pod prášky tlumícími bolest, proto se teď potřebuje dát v první řadě v následujících měsících zdravotně dohromady. I Dominik Kubalík přiznal, že celá sezona byla pro něj hodně náročná a vzhledem k tomu, že nemá v NHL podepsanou smlouvu, potřebuje co nejdelší letní pauzu, aby se co nejlépe připravil na příští ročník. Oba kluci mi říkali, že je to moc mrzí a že budou letos nároďáku držet palce na dálku," prozradil generální manažer.

Další hokejisté z NHL by mohli posílit národní tým poté, co by jeho mužstvo vypadlo ze zámořského play-off již v prvním kole. "Dvojice týmů pro play-off vycházejí tak, že téměř z každé série může vypadnout potenciální posila pro národní tým. Počkáme ale nejdřív, jak první kolo NHL dopadne. Poté všechny obvolám a budeme to řešit případ od případu. Jsme ale dopředu domluvení a mají zájem," řekl Nedvěd.

Kromě posil z NHL reprezentace počítá i zposilami z evropských soutěží, jako například ze švýcarské, odkud se čekají bratři Jakub a Jan Kovářovi. Stejně tak se čeká na hráče od finalistů českého play-off. "Teď to všechno řešíme, bavíme se o nich. S největší pravděpodobností budu moct říct více v neděli," avizoval Nedvěd, který pak nechtěl dopředu prozrazovat možná jména, která by se na MS ve Finsku neobjevila. "Nebudeme teď spekulovat, počkáme. Někteří hráči tu strávili delší dobu. Proti Švédsku jsme hráli fantasticky, ale všichni víme, že to je živý organismus a postupně se obměňuje," zakončil Nedvěd.