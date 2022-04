Nejdřív přestřelka, pak směřování k jasnému vítězství. Třinec získal ve finále mečbol

Zatímco v předešlých zápasech finálové série se čekalo na první gól několik minut a až po čase třeba soupeř dokázal vyrovnat či dokonce otočit skóre, nyní tomu bylo jinak. Poprvé se gólová stavidla protrhla v sedmé minutě, kdy Růžička svým bekhendem našel Daňa, který se z bezprostřední blízkosti nemýlil, 1:0 pro Třinec. Radost z tohoto vedení však vydržela pouhých 41 vteřin, neboť Kacetlovi propadlo za záda nečekaně Němečkovo tečované nahození od vlastní branky, 1:1.

A právě Němeček byl u dalšího gólu Pražanů v 10. minutě, kdy tentokrát nahodil kotouč od modré a pro změnu ho tentokrát tečoval před Kacetlovou brankou Dvořákm, 1:2 pro Spartu. A i nyní se na odpověď nečekalo dlouho. Postarala se o ni opět spolupráce mezi Růžičkou a Daněm. Kdo si vzpomene na první třinecký gól, bylo to jako přes kopírák, 2:2. Následně se Pražané doškali první přesilové hry v zápase, ovšem do vedení se tehdy zpátky nedostali, jelikož Řepík v ní trefil jen tyč. Kacetla pak nepřekonal při dorážce ani Forman.

Ve druhé třetině se dařilo spíše domácímu Třinci, tři minuty po návratu na kluziště Nestrašil předal puk Michalu Kovařčíkovi, jenž se následně rozhodl spolupracovat se svým bratrem Ondřejem a právě tato bratrská spolupráce nakonec Třinec dovedla k vedení 3:2. Za 33 vteřin už byli domácí ještě veselejší. Poté, co sparťanskou síť rozvlnil Marinčin a zvýšil na 4:2, rozhodl se trenér Jandač k výměně gólmanů a místo Hudáčka šel na led Machovský.

A nebyla to jediná brankářská výměna v zápase. Další se udála ve 26. minutě, kdy se trefil Šmerha a snížil tak 3:4. To v třineckém brankovišti se rázem místo Kacetla objevil Mazanec. Za chvíli šli Pražané do oslabení a právě v něm se třinečtí dostali zpátky do dvoubrankového vedení, když se trefil z voleje Hrňa, 5:3. Hostům se pak nedařilo proměňovat příležitosti a když se tedy netrefil Dvořáček, ukázali domácí, jak se zakončuje. Ve 38. minutě zvýšil na 6:3 Růžička. Netrvalo dlouho a Třinec tu byl s další šancí, Michala Kovařčíka ale tentokrát gólman Machovský vychytal.

Přestože se sparťané zpočátku třetí třetiny snažili o aktivnější hokej, postupem času se ale čím dál víc ponořovali do marasmu. Třinec Spartu nikam nepouštěl, hlídal si vybovaný náskok a ještě ho zvýšil, když z dorážky po Nestrašilově zakončení skóroval Ondřej Kovařčík, 7:3.

Další branka už nepadla a tak už ve čtvrtek v pražské O2 Areně může Třinec rozhodnout o svém dalším titulu.

Finále play off hokejové extraligy - 5. zápas (26.4.2022):

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 7:3 (2:2, 4:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Daňo (Martin Růžička), 12. Daňo (Martin Růžička), 23. O. Kovařčík (M. Kovařčík, A. Nestrašil), 23. Marinčin (Dravecký, Hrehorčák), 27. Hrňa (Marinčin), 38. Martin Růžička (M. Zbořil), 48. O. Kovařčík (Nestrašil) - 8. Němeček, 10. Dvořáček (Němeček, Matuškin), 26. Šmerha (Moravčík). Rozhodčí: Pešina, Šír - Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 3:2.

Sestavy:

Třinec: Kacetl (26. Mazanec) - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil - Martin Růžička, Marcinko, Daňo - Svačina, P. Vrána, Chmielewski - O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa

Sparta: J. Hudáček (23. Machovský) - Matuškin, Němeček, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Chlapík, R. Horák, E. Thorell - Šmerha, D. Kaše, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava