Němci oplatili Slovákům porážku z olympiády. Finové otočili duel s Lotyši

Po svižném pěkném hokeji, který nabídly oba týmy v první třetině, se gólů diváci v helsinské hale dočkali v úvodu druhé třetiny. K prvnímu gólu nejprve dopomohl bránící Jánošík, jenž si nešťastně srazil kotouč, který před slovenskou branku posílal Stützle. Pět minut na to bylo na německé straně ještě veseleji, když se z dorážky prosadil Pföderl.

Rázem bylo na slovenských hokejistech vidět, jak si řekli, že by měli zřejmě přidat na obrátikách. To nakonec přineslo své ovoce v podobě snižujícího gólu Pospíšila ve 32. minutě. Za chvíli byl blízko k vyrovnání Roman, ale po svém brejku neuspěl.

Zajímavostí je také ta skutečnost, že ani Slováci, ani Němci se neprosadili ve svých dvojnásobných přesilovkách 5 na 3. A přestože se jakkoli po zbytek zápasu snažili svěřenci kouče Craigha Ramseyho probojovat se kekýženému vyrovnání, nezadařilo se a to ani při zábvěrečné hře bez gólmana.

Němcům se tak tedy vydařila odplata za vyřazení z letošní olympiády.

Finové se proti Lotyšům trápili a vítězný gól vstřelili až v 58. minutě

Druhý duel domácích hokejistů Suomi na letošním MS, který sehráli v sobotu večer s Lotyšskem, mnoho příležitostí ani na jedné straně v první dvacetiminutovce nenabídlo. Vždyť dohromady oba brankáři zasahovali během této části hry pouze šestkrát. Poprvé pak v zápase poněkud překvapivě lovil puk ze své svatyně finský muž s maskou Säteri. Stalo se tak v 9. minutě, kdy se pobaltský celek dostal do přečíslení dva na jednoho, který nakonec úspěšně zakončil Balcers, 1:0 pro Lotyšsko.

Na vyrovnání si domácí fanoušci, kteří byli jako opaření z průběhu zápasu, museli počkat až do poloviny utkání. Tehdy dostali Finové možnost svbé první přesilové hry v tomto zápase a právě tu dokázali využít. Na trestné v tu chvíli seděl vítkobvický hokejista Roberts Bukarts, jenž se tak na led musel vrátit poté, co se Manninenovi povedlo dorazit předešlou Granlundovu střelu, 1:1.

Lotyšští hokejisté živili naději na to, že by snad mohli tým Finska na MS porazit poprvé od roku 2014. Tentokrát mohli navázat na loňský světový šampionát, ve kterém Lotyši prohráli s Finy až v prodloužení, ale k tomu nakonec tentokát nedošlo. V 58. minutě totiž rozradostnil domácí fanoušky Granlund, jenž využil další nabídnutou početní výhodu. Lotyšům pak nepomohla ani hra bez brankáře k tomu, aby duel dotáhla do prodloužení.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2022 ve Finsku (14.5.2022):

SKUPINA A (Helsinky):

Slovensko - Německo 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Pospíšil (Jánošík, Tamáši) - 22. Plachta, 27. Pföderl (Noebels). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Öhlund - Yletyinen (oba Švéd.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 4387.

Sestavy:

Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, Ivan, Jánošík, Grman, Gachulinec - Krištof, Lantoši, Tatar - Slafkovský, Roman, Regenda - Tamáši, Lunter, Pospíšil - Minárik, Liška, Takáč. Trenér: Craig Ramsay.

Německo: Grubauer - Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Wissmann, Wagner, Bittner - Stützle, Plachta, Ehliz - Michaelis, Pföderl, Noebels - Loibl, Schmölz, Fischbuch - Kastner, Soramies, Ehl. Trenér: Toni Söderholm

SKUPINA B (Tampere):

Lotyšsko - Finsko 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. Balcers (Keninš) - 31. Manninen (Mikael Granlund, M. Lehtonen), 58. Mikael Granlund (M. Lehtonen, Manninen). Rozhodčí: Ingram (Kan.), MacFarlane - Briganti (oba USA), Oosten (Kan.). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 11.483.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Bergmanis, Čukste, Sotnieks, Smons - Balcers, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš

Finsko: Säteri- Hietanen, M. Lehtonen, Seppälä, Ohtamaa, Vatanen, Friman, Pokka - Hartikainen, Manninen, Mikael Granlund - Armia, Filppula, Pesonen - J. Sallinen, Lammikko, Rajala - Anttila, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Jukka Jalonen