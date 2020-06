NHL: Kouč Tortorella by už hráče za gesta při hymně netrestal

Jednašedesátiletý Tortorella serveru The Athletic řekl, že své svěřence by za to netrestal. Před Světovým pohárem v roce 2016, v němž vedl hokejisty USA, přitom tvrdil, že vyřadí ze sestavy každého, kdo nebude při hymně stát.

"Doufám, že nyní, kdyby některý z mých hráčů chtěl protestovat při hymně, tak by mi to řekl. Promluvili bychom si o tom a on by mi vysvětlil, co a proč chce udělat. Pak bychom to přednesli týmu a diskutovali o tom, tak jako se o tom nyní diskutuje v naší zemi," uvedl Tortorella. Narážel na rozmach hnutí Black Lives Matter po úmrtí neozbrojeného černošského muže George Floyda, jemuž několik minut klečel na krku bělošský policista.

Tortorella uvedl, že by dokázal najít rozdíl mezi záměry protestujícího a respektem k americké vlajce. "Za ta léta naslouchání a pozorování jsem zjistil, že muži a ženy, kteří poklekají, tím nevyjadřují neúctu k vlajce," uvedl vítěz Stanley Cupu z roku 2004 s Tampou Bay, jehož syn je armádní ranger.