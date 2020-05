NHL se dohraje systémem play-off s 24 týmy. Souhlasila s tím hráčská asociace

Podle původního plánu sezóny 2019/20 zbývalo mužstvům NHL dohrát 11 až 14 zápasů do jejího konce. Nově schválený plán na dohrání soutěže s těmito zbývajícimi zápasy základní části již nepočítá a šlo by se tak rovnou na vyřazovací soutěž, kam by se dostala mužstva podle aktuálního bodového průměru, přičemž těch účastníků play-off by tedy mělo být až 24.

Součástí schváleného návrhu je ta skutečnost, že by ty týmy, jež před přerušením sezóny okupují první čtyři pozice v každé konferenci, měly na úvod play-off volno a zbývajících 16 mužstev by mezitím hrálo předkolo na tři vítězná utkání. Další fáze play-off by se pak hrály klasicky na čtyři vítězné duely.

Neznamená to ovšem, že by během tohoto předkola první čtyři týmy obou konferencí nehrály. Naopak by se zúčastnily dvou turnajů o to, kdo byl jak nasazen v prvním kole. Z Východní konference by se jeden z turnajů týkal Bostonu, Tampy, Washingtonu a Philadelphie, z té Západní by o nasazení do prvního kola mezi sebou bojovaly St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas.

Ví se, že by se zbytek sezóny měl odehrát bez diváků, je nyní však ješětě nezodpovězenou otázkou, jak budou sestaveny zdravotní a bezpečností opatření a s tím souvisí i to, že se hledají stadiony, kde by se sezóna dohrála. Tedy takové stadiony, které by zmiňovaná opatření splnily.

V tomto případě se nejčastěji mluví o Las Vegas a to především z toho důvodu, že je zde mnoho hotelů, kde by mohli být hokejisté a členové realizačních týmů ubytováni. Dále se v této souvislosti také připadají v úvahu Columbus, Nashville, Raleigh, St. Paul a Edmonton.

Jak se nechal slyšet zástupce komisionáře NHL Bill Daly, vedení soutěže má už prý připravený plán, ale pokládá prý za předčasné ho nyní zveřejňovat. Už dříve se mluvilo o tom, že by se přerušená sezóna NHL mohla protáhnout až do září a tím pádem by tak následující sezóna 2020/21 mohla startovat až v lednu a nebo až tehdy, kdy situace dovolí fanouškům jít na stadiony.