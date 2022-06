Novým generálním manažerem hokejového Zlína má být muž s vazbami na Redla

Pro server deníku Sport samotný Marušák přiznal, že se s Redlem setkával, stejně tak jako v úterý odvolaný další jednatel Patrik Kamas. „Jednou za čas jsme se vídali při různých příležitostech,“ nechal se pro deník Sport slyšet Marušák.

O jaký inkriminovaný dům, který patří Michalu Redlovi, se jedná. Konkrétně o budovu číslo 13 v historickém areálu Svitu, v jehož přízemí nalezneme pekárnu U Jahodů a právě tu vlastní bývalý extraligový obránce, jenž je nyní jednatelem Zlína, Jiří Marušák. „První kontakt s Michalem jsem měl jako dítě na starých kurtech za elektrárnou. Jsme téměř stejně staří, bouchali jsme tam o zeď. Znám ho,“ prozradil Marušák. Toho jeho spolek zanedlouho navrhne do vedení klubu.

Nutno však dodat, že placení Redlovi za pronájem pochopitelně trestné není, stejně jako to, že spolu s ním byl i na golfu. Z nedávno zveřejněných fotek na internetu je vidět, že na golf s Redlem chodili třeba i hráčské legenbdy Zlína a současní kluboví činovníci Petr Čajánek a Petr Leška. Ti všichni se navíc znají i s kontroverzním opatrovníkem Michala Redla v době jeho "nesvépravnosti" Radku Majcovi, jenž je zároveň Redlovým byznysovým partnerem. Mimochodem, právě jemu v minulosti pronajal dům Petr Čajánek. „Šance potkat Michala Redla ve Zlíně byla vždycky velká. Mohli jsme se vidět někde na pivu,“ pokračoval Marušák.

Jak informuje deník Sport, potkat Michala Redla ve společnosti sportovců nebyl nikterak řádný velký problém. Tento kontroverzní podnikatel měl takovou společnost velice rád. Nejenže s nimi měl chodit čas od času na pivo, ale také s nimi jezdil na dovolenou na jachtu do Chorvatska. Přestože by na tom nemuseol být nic nelegálního, v poslední době, kdy se mluví o Redlových vazbách na nejznámnějšího českého gangstera Radovana Krejčíře, vrhají na hokejový zlínský klub nedobré světlo.

Se zmiňovaným Radovanem Krejčířem se totiž setkal v minulosti druhý zlínský jednatel Jan Štětkař. Sám deníku Sport to potvrdil, ale podle něj tomu tak bylo naposledy někdy v roce 1985. „Hráli jsme na sídlišti hokejbal mezi ulicemi. Osobně se s ním vůbec neznám, netykáme si,“ upozornil.

S Redlem se několikrát viděl i třetí zlínský jednatel Patrik Kamas. „Jezdil za ním často v bentley na zimák,“ uvedl k tomu deníku Sport jeden z koučů v klubu. Připomeňme, že právě Kamase coby zástupce titulárního sponzora PSG v úterý odvolala valná hromada z funkce, přičemž zbývající dva spolumajitelé, tedy spolek, jemuž předsedá Tomáš Valášek, a PSG, dávají městu najevo, že chtějí změnu. Nicméně vazby s Redlem se odvoláním Kamase jen tak nepřetrhají.

Samotný trenér zlínského A-týmu Rostislav Vlach se k vazbám nab Redla nechtěl nikterak vyjadřovat. „No comment. Nechci se o tom bavit, je to politická věc,“ odmítl vyjádření. A menší pikantérii přidal předseda zapsaného spolku Tomáš Valášek: „ ... Manželka mi prozradila, že to byl kluk, kterému dala první pusu. V roce 1983. To mě dojalo. Od té doby se s ním neviděla,“ řekl s úsměvem na rtech s tím, že on sám Redla vůbec nezná.

I zlínské legendy Petr Čajánek a Petr Leška pak přiznávají, že se s Redlem viděli. „Jsme téměř vrstevníci, potkáváme se v podstatě všichni,“ řekl Čajánek, přičemž Leška, jenž je asistentem sportovního manažera Martina Kotáska, ho doplnil: „Michala znám asi jako všichni. Nevím, co víc k tomu dodat.“