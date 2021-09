O budoucnosti Krále ve funkci prezidenta svazu rozhodne výbor. Sám rezignovat nechce

"Moje funkce je funkce volená, do níž jsem volen jasně daným způsobem. A bude jen na členech výkonného výboru, zda budu mít i nadále jejich důvěru," uvedl konkrétně Král na pondělní tiskové konferenci.

Bude se hlasovat mimořádně tajným způsobem a pokud se najde v desetičlenném výboru dvoutřetinová většina, která bude chtít konec Tomáše Krále ve funkci nejvyššího bosse českého hokeje, sám Tomáš Král uvedl,že i takovýto názor bude respektovat a z funkce nakonec odstoupí.

Připomeňme, že členy výkonného výboru tuzemského hokejového svazu jsou kromě Krále, který se mimochodem mimořádného zasedání ve středu nezúčastní, ale bude s jejich členy ve spojení, pokud budou chtít slyšet další informace ke kauze, jsou ještě viceprezidenti Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský, členové Marek Chmiel, Jaromír Jágr, Milan Vacke, Daniel Sadil, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler a Jiří Šlégr.

Spolupráci s kontrarozvědkou opět potvrdil, zveřejněné informace má ale z většiny za nepravdivé

Na tiskové konferenci pak Král vysvětloval svou spolupráci s kontrarozvědkou a podal k tomu další poznatky ze svého pohledu. Přestože sám Král již poněkokáté potvrdil, že s vojenskou kontrarozvědkou StB skutečně spolupracoval, chtěl některé informace podle svého uvést na pravou míru.

"Jako voják jsem byl u vojenské kontrarozvědky a nijak se tím netajím, není to ani věc neznámá, ale StB a vojenská kontrarozvědka jsou dvě velmi odlišné věci. Troufnu si říct, že osmdesát procent věcí, které tam jsou uvedené, nejsou pravda. Rozhodl jsem se, jak jsem se rozhodl. Myslím, že jsem to zvládnul bravurně a dneska bych to udělal stejným způsobem," sdělil Král.

Že byl požádán o spolupráci,to podle něj bylo logické z toho důvodu, kde se na vojně každodennně pohyboval. Tedy na štábu motodstřelecké divize. Tam totiž seděl v kanceláři poblíž té, kde působili příslušníci kontrarozvědky, se kterými se tak na štábu setkával na chodbách pravidelně.

Po měsíci na vojně dostal nabídku, zda by nepodával informace o svém majorovi. "Ptali se mě na velitele s tím, že v něj nemají důvěru, že pije, dělá průsery a mají podezření, že tam může docházet k úniku informací typu přísně tajné," řekl Král. Podle něj chtěl povinnou vojenskou službu tehdy projít bez větších potíží a hledal tak způsob, jak být - i když byl na vojně - častěji i se svou rodinou, tedy s manželkou a půlroční dcerou. "Říkal jsem jim (kontrarozvědce) o něm (veliteli), že pije a že je pod pantoflem, to tam ale věděl každý."

Podle Krále pak také nesouhlasí tvrzení historiků z Ústavu pro studium totalitních režimů, že se měl sejít s příslušníkem vojenské kontrarozědky dvaadvacetkrát, jak se o tom píše i ve spisech."Vzpomínám si na tři, maximálně na pět," nechal se slyšet Král, jenž odmítl podepsání jakéhokoli vázacího paktu či že by měl snad instalovat odposlech. Zároveň odmítl, že by měl během svého působení na vojně udat kolegu vojína za jeho styky se Západem.

Příslušníci StB stáli o spolupráci s Králem i nadále. Odmítl

Král pak také potvdil, že i po skončení povinné vojenské služby o něj a jeho případnou spolupráci stáli přslušníci StB a lákali ho do svých řad. "Já řekl, že rozhodně ne. Tohle (před tím) jsem bral jako součást vojny, tím to je pro mě vyřízený," uvedl k tomu Král.

Tomu nebylo nikterak divné, že o něj příslušníci StB stáli nadále i přesto, že podle svých slov jim nepodával během vojny nijak zásadní informace.

Tiskovou konferenci ukončil tím, že se nehodlá nikomu omlouvat v souvislosti s touto kauzou. "Nikdo nebyl na základě mé spolupráce nějak řešen nebo postižen. Nemám se za co stydět. Nemám problém se omluvit, když něco podělám. Když ale není komu se omlouvat nebo jde o omluvu v obecné rovině, tak se omlouvat nebudu, protože nebudu hrát divadlo, že to tak cítím, protože já to tak necítím," zakončil Král.