Šéf českého hokeje Král údajně jako agent StB donášel na vojně

Jméno Tomáše Krále se nachází ve složce předlistopadového Ministerstva vnitra s registračním číslem 027185 a s krycím jménem RENÁTA. Kromě toho je na úvodní stránce spisu i razítko PŘÍSNĚ TAJNÉ!. Právě tuto složku si vyžádal deník Sport z Archivu bezpečnostních složek, kde byl volbně dostupný a kde tak na rozdíl od mnoha jiných složek mnoha dalších známých osob opravdu byl.

Příběh spolupráce Tomáše Krále s StB začíná v roce 1987, kdy současný hokejový funkcionář v době, kdy studoval právnickou fakultu, nastoupil na vojnu, která tehdy byla pochopitelně povinná. Tam pak pracoval ve štábu motostřelecké divize. A právě tehdy ho poprvé oslovila StB a té Král následně kývl.

Jak vyplývá ze spisu, následovalo Královo donášení na jeho nadřízeného, se kterým se snažil mít dobrý vztah natolik, aby od něj získával informace, se kterými chodil na vojenskou kontrarozvědku. Pouhý rok spolupráce s StB si vyžádal 22 schůzek, během kterých tedy takto předával informace cenné pro kontrarozvědku. A nejenže Král předával informace týkající se především soukromí jeho tehdejšího nadřízeného, dokonce byl tak svědomitý, že namaloval plánek bytu, měl umožnit získání klíčů a také instalaci odposlechu. Sám od sebe pak udal jiného vojína kvůli jeho „udržování kontaktů s lidmi v kapitalistických zemích“.

Král byl předem informován o zveřejnění jeho spolupráce s StB. Ten o ní prý neměl tušení

Ještě před tím než se novináři deníku Sport rozhodli spis o Králově spolráci s StB zveřejnit, dali o tom vědět dopředu samotnému Tomáši Královi a to prostřednictvím svazového mluvčího Zdeňka Zikmunda. Král pak poslal do redakce mail, kde se k tomu, co dělal v době před listopadem 1989, vyjádřil: "S civilní StB jsem nikdy neměl nic společného. Na základní vojenské službě jsem byl po přijímači u tankové jednotky převelen k útvaru č. 5937, na organizačně právní oddělení velitelství 19. motostřelecké divize v Plzni. Jako čerstvě vystudovaný právník se specializací na trestní právo jsem byl zařazen do skupiny, která vyšetřovala trestnou činnost týkající se ochrany státního tajemství a závažných obecných trestných činů v armádě. Mimochodem, šlo o velmi odbornou právní činnost. Spolupracovali jsme přitom s příslušníky vojenské kontrarozvědky a s tím souvisí i evidence v protokolech svazků vojenské kontrarozvědky, tehdejší III. správy SNB,“ uvedl ve svém dlouhém mailu.

Podle Krále byla spolupráce s StB logická, když se člověk podívá na to, kde byl v armádě služebně zařazen. „S jejími příslušníky jsem byl v kontaktu výhradně v době zařazení na právním oddělení divize, mezi červnem 1987 a březnem 1988, kdy moje základní vojenská služba skončila. Potom jsem již v žádném kontaktu s vojenskou kontrarozvědkou ani jinou složkou StB nebyl, což dokládá mimo jiné archivace svazku. O evidenci ve svazcích VKR jsem v době základní vojenské služby ani později nevěděl, s odstupem doby ji ovšem vzhledem ke služebnímu zařazení v armádě považuji za logickou,“ napsal konkrétně.

Pak novináře požádal o to, aby toto jeho vyjádření bylo zveřejněno v plném, nijak nezkresleném rozsahu. „Věci, na které se ptáte, jsou veřejně dohledatelné a v minulosti jsem na ně byl dotazován kolegy i dalšími novináři. Budete-li mít nicméně další dotazy, mohu se k nim – budu-li po více než třiceti letech a s přihlédnutím k režimu práce VKR znát odpověď – vyjádřit. Vzhledem k dlouhodobé snaze některých jedinců mě poškodit pouze očekávám, že moje vyjádření případně uvedete bez zkreslení a doslovně.“

Historik má za to, že Královu spolupráci nikdo nemůže zpochybnit. Co na to Hašek?

Podle těchto Králových slov tak má šéf českého hokeje za to, že šlo pouze o plnění standardních úkolů. Proto se tak redakce deníku Sport rozhodla oslovit historika a publicistu Petra Blažka stojícího za vznikem Ústavu pro studium totalitních režimů. Jak tedy on nahlíží na Královu spolupráci s kontrarozvědkou?

„Dochovaný spis jednoznačně říká, že jeho úkony nesouvisely se standardním plněním vojenské služby. Bylo to navíc. Nedělal to pro svého velitele, který mu byl přidělen, který ho úkoloval a on zadané věci plnil. Ve spise se nachází důkazy o tom, že Král si rizika svého chování uvědomoval. Podmínil si utajení, aby se o něm nedozvěděl nikdo v jeho okolí. Spis je evidentně pravý, stoprocentně. Takové věci nevymyslíte. Pochybnosti o pravosti nejsou vůbec namístě,“ myslí si Blažek.

Ke zjištění deníku Sport o spolupráci Tomáše Krále s StB se vyjádřil i legendární český hokejový gólman Dominik Hašek. „Nešlo o členství ve straně, Tomáš udával své lidi. Bylo to něco za něco. Rozhodl se, že bude udávat, aby z toho těžil svoje vlastní výhody. Jeho morální kredit je tím pádem nízký,“ nechal se slyšet například.

Je tak nyní otázka, jak moc se rozviklala po tomto zjištění židle pod Tomášem Králem, který šéfuje tuzemskému hokeji už třináct let a který vedle toho stále vlastní advokátní kancelář a před šéfováním celého českého hokeje šéfoval plzeňskému hokejovému klubu.