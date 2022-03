Olomouc se rozloučila s trenérem Motákem. Ten míří místo Varadi do Třince

"Všechno jednou končí. Páté utkání předkola s Vítkovicemi bylo poslední pro trenéra Zdeňka Motáka," nechalo se slyšet konkrétně klubové vedení.

O tom, že by mohl Moták, jenž tvořil v Olomouci tandem s Janem Tomajkem, právě po této extraligové sezóně 2021/22 skončitv u Hanáků, naznačoval v rozhovoru po nedávném vyřazení olomouckých z předkola play-off, kde nestačili na Vítkovice. "Klukům jsem po zápase řekl, že je čest je trénovat. Můj poslední zápas na olomoucké střídačce? Je to možné," sdělil tehdyy médiím Moták.

Připomeňme, že v Olomouci se Moták objevil poprvé v roce 2017, kdy se stal asistentem tehdejšího kouče Olomouce Zdenka Venery. Po jeho odchodu se tedy Moták s Tomajkem stali hlavními kouči a díky nim a jejich práci se Hanáci dokázali vždy dostat do play-off, přičemž třikrát z toho byli ve čtvrtfinále.

"Na jednu stranu to mrzí, ale přejeme mu to. Já doufám, že se mu bude dařit. Je to férový člověk a bude nám chybět. K nám hráčům měl blízko, vztah měl dobře nastavený. Pustil si nás k tělu, ale s rozumem," okomentoval působení Motáka ve funkci hlavního kouče olomoucký kapitán Jiří Ondrušek.