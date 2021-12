Olympijský hokejový turnaj bez hráčů NHL? V zámoří už se píše, že tomu tak bude

Právě ten odkazuje na dobře obeznamený zdroj hovořící o tom, že hokejisté NHL se skutečně v Pekingu v únoru nepředstaví.

Možná se není čemu divit, že se k takovému kroku v Americe nakonec rozhodli. Vždyť tam samotná BNHL odkládá nejedny zápasy kvůli koronaviru. Nutno ale říct, že oficiálně ještě NHL nic nerozhodla, soutěž má na to čas až do 10. ledna. Nicméně Colorado, Florida, Calgary, Nashville, Bostonm Detroit, Toronto a Columbus momentáně netrénují kvůli pozitivním testům na koronavirus. Jak uvádí agentura AP, na covidovém seznamu se aktuálně nachází téměř deset procent z celkvého počtu více než 700 hráčů NHL.

Pro hokejisty NHL by navíc karanténa v Číně po příjezdu do dějiště Her poslední, čekala by je i po návratu do USA a Kanady. Kromě toho hovoří proti účaasti hráčů NHL na olympiádě i možná ztráta platu. "Vzhledem k vynuceným změnách v programu základní části NHL způsobeným událostmi souvisejícími s nemocí covid-19 a pokračující nejistotou způsobenou pandemií koronaviru, NHL a NHLPA aktivně diskutují otázku o účasti hráčů NHL na zimních olympijských hrách v Pekingu. Očekáváme, že v nadcházejících dnech budeme schopni oznámit konečné rozhodnutí," vyjádřilo se pak k celé situaci v NHL veden soutěže, ale i tamní hráčské asociace NHLPA.

Vzhledem k nejistotě ohledně účasti hráčů NHL tak účastnická mužstva Her musejí počítat s několika dalšími variantami. Třeba Kanada sáhla k tomu, že se jejich výběr zúčastnil o víkendu moskevského Poháru prvního programu, kde reprezentovali především Kanaďané hrající v Evropě.

Jen pro připomenutí, naposledy se hráči NHL ukázali na olympiádě v Soči v roce 2014.