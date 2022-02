Pešán udělá oproti utkáním s Dány málo změn. Mužstvo pak trénovalo jen půlhodinu

Podle Pešána nebude sestavu měnit jen kvůli jednomu a hned prvnímu, byť prohranému, utkání. „Nechceme panikařit po jednom prohraném zápase. Výkon nebyl tak špatný. Zklamala nás koncovka, což mixováním formací nezlepším. Na druhou stranu by to mohlo vyvolat paniku v týmu, že se všechno mění po prvním prohraném zápase. Kdyby to bylo po hrubě nepovedeném zápase, důvod by to určitě byl," řekl, proč se nerozhodl k výrazným změnám.

Více změn bude v obranách, neboť se v obraně poprvé na olympiádě představí Vojtěch Mozík, na tribuně bude opět David Musil, nově bude sedmým bekem David Sklenička. Jen Klok s Knotem spolu zůstanou. Spolu v obranných dvojicích tak bude vždy levák a pravák. „Při rozehrávce jsme proti Dánům byli trošičku nervózní a pevně věřím, že i návrat k obranné dvojici Šulák-Mozík by trochu mohl zklidnit naše obranné řady a zlepšit rozehrávku," věří Pešán.

Zajímavostí pak rozhodně je, že čtvrteční trénink hokejistů trval jen půlhodinu. Neplánovaně, jelikož se na české hruáče přišli podívat právě Švýcaři. Proto se tak k přesilovkám v tréninku zatím nedostalo. „Chtěli jsme si vyzkoušet pár věcí, jenže na trénink dorazili švýcarští videokoučové, kteří si do svých zařízení dělali poznámky. Nechtěli jsme jim naservírovat naši možnou změnu v přesilovce jako na podnose. Nemyslím změnu jmenovitou, ale změnu hry. Připravili jsme se na to na mítinku před tréninkem a hráči si to schovají až na zápas," řekl k tomu Pešán s tím, že on ani jeho kolegové se třeba švýcarských tréninků nezúčastnili. „Celý den jsme koukali na jejich zápasy a nechtěli jsme sledovat jejich trénink. Dokonce si myslím, že probíhal v dobé našeho mítinku v kabině," dodal.

Cílem k úspěchu, tedy k první výhře v této sezóně a hlavně k prvním bodům ve skupině olympijského turnaje, je potřeba předvést daleko rychlejším hokejem a hlavně takovou střelbou, při které se bude zaclánět gólmanovi. "Byli jsme moc čitelní, hra v přesilovkách byla taková upatlaná, pomalá," je si vědom Pešán.

Zároveň věří, že nyní bude soupeř hrát takovou hru, která bude vyhovat více než neustálé dánské bránění. „Bude to úplně jiný zápas. Švýcaři hrají velmi podobným stylem jako my, agresivně forčekují a vyznávají hokej nahoru dolů. Myslím, že by nám to mohlo vyhovovat daleko víc než proti sumo obraně, kterou praktikovalo Dánsko."

Češi se utkají se Švýcarskem v pátek od 09.40 střdoevropského času.

Předpokládaná sestava:

Hrubec - Kundrátek, Jeřábek, Mozík, Šulák, Knot, Klok, Sklenička - Hyka, Krejčí, Sedlák - M. Stránský, Jan Kovář, Červenka - Řepík, Sobotka, Lenc - Smejkal, T. Zohorna, H. Zohorna - Frolík