Po konci v reprezentaci do KHL? Říha by mohl zamířit do Kazachstánu

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Miloš Říha starší ještě ani oficiálně ve funkci kouče české reprezentace neskončil, v Kazachstánu se už teď čile spekuluje o tom, že by se mohl vrátit do KHL. Že u náodního týmu Miloš Říha starší skončí jako trenér se ví už delší dobu stjně jako o jeho nástupci na následující dva roky Filipu Pešánovi. Nevědělo se ale jestli skutečně bude Miloš Říha starší pokračovat s trénováním, neboť i to on sám nedávno naznačoval. Nyní kazašský sportovní server vesti.kz přichází s informací, že by mohl být právě Říha novým koučem tamního Barysu Nur-Sultan.