Poslední kapkou pro litvínovské vedení byl nedělní duel s Vítkovicemi, se kterými Severočeši prohráli 3:5 a nepřidali tak další body k tomu jedinému který za sdmm posledních zápasů získali. I proto se tak Litvínov aktuálně nachází až na posledním místě extraligové tabulky s pouhými devb´tibnnbody a tudíž se čtyřbodovou ztrátou na třinácté Kladno.

"Vladimíru Růžičkovi i Danielu Brandovi děkujeme za služby odvedené pro Litvínov a přejeme jim v další kariéře i osobním životě mnoho štěstí a úspěchů," sdělil ke svému kroku litvínovský klub v pondělí večer.

Růžička tak vydržel na lavičce Chemiků téměř rok, přičemž loni 9. listopadu nahradil Vladimíra Országha. Před Litvínovem pak bývalý kouč Slavie, Chomutova, Hradce Králové a národního týmu, se kterým v letech 2005 a 2010 získal titul mistrů světa, vedl prvoligovou Kadaň. S itvínovemloni skončil na třináctém místě a tudíž tak nedostal mužstvo do play-off. Navzdory tomu s ním klub prodloužil kontrakt, ale Růžičkovi se v itvínově nedařilo ani v úvodu nové sezóny.

Co se týče Růžičkova prozatímního nástupce Mlejnka, tak ten vedle svých reprezentačních zkušeností (asistent národního A-týmu v letech 2018 až 2020 a hlavní kouč národního týmu do 21 let) už v minulosti vedl v extralize Karlovy Vary.

Po Plzni je tak Litvínov teprve druhým extraligovým týmem, který sáhl v této sezóně 2022/23 ke změně trenéra.