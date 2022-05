Po vyrovnaném úvodu Kanada přehrála Itálii. Norové až na nájezdy zdolali Británii

Favorité z Kanady se pochopitelně snažili potrvrdit svou roli v tomto zápase snažili se tak jako první v tomto duelu skórovat, v 7. minutě se to ale Marcerovi nepodařilo, jelikož gólman Fazio ho vychytal. Pak však ubrali zámořští reprezentanti na tempu a proto nakonec nebylo divu, že ve 13. minutě toho využil po rychlém protiútoku Pietroniro, 1:0 pro Itálii.

To samozřejmě Italy nabudilo k tomu, aby tuhle enzaci ještě zvýraznili a tak se zanedlouho o dvoubrankové vedení pokoušel Hannoun. Proti němu kanadský muž s maskou Driedger. Následně už ale iniciativu pomalu přebírali Kanaďané, kterým se povedlo vyrovnat na 1:1 díky střele od modré z hokejky Sanheima.

Pak už opravdu vládli na kluzišti hráči s javorovým listem. Ve druhé dvacetiminutovce nejdříve skóroval tečující Anderson, za chvíli na 3:1 zvýšil Roy a a čtvrtý gól Kanady přidal ještě po pěkné kombinaci Johnson. Mimochodem, poprvé na tomto turnaji se v tomto utkání ukázal hvězdný forvard Barzal. Z pátého kanadského gólu se užuž radoval Mercer, jenže před tím se sudí rozhodli předčasně přerušit hru.

Do konce zápasu už padli jen dvě branky. Nejprve ve 43. minutě střelou od modré skóroval Mayo, vše zakončil brankou na 6:1 po brejku v oslabení Gregor.

Norové se trápili s Brity. Ztratili s nimi tříbrankové vedení a rozhodnout musely až nájezdy

Zatímco v sobotním duelu se Českem Britové byli aktivnější než soupeř, tentokrát tomu proti Norům tak nebylo. Hovoří o tom i statistika střel z první třetiny, ve které v tomto ohledu Norsko vedlo jasně 11:1. Seveřané se poprvé do střelecké možnosti dostali po sedmi minutách hry, kdy zakončoval Jakobssen z pravého kruhu, tehdy ale gólman Bowns tuto střelu vyrazil ramenem. Bowns pak nebyl překonán ani při norské přesilovce, kdy z bezprostřední blízkosti střílel Hoff. Až v 17. minutě se Norům povedlo poprvé v tomto zápase skórovat. Stalo se tak však za přispěním bránícího David Phillipse, jenž si nešťastně srazil do vlastní sítě nahození Klavestada, 1:0 pro Norsko.

Jiný Phillips, Jonathan, pak zapříčinil i druhou norskou branku, jelikož byl při ní na trestné lavici. Během této přesilovky se sice britskému brankáři Bownsovi povedlo vyrazit dvě dorážky Rosseliho Olsena, na následující dorážku Mathise Olimba u levbé tyče už ale nedokázal zaregovat. Puk sice z brankoviště ze vzduchu poslal pryč Richardson, stalo se tak ovšem už v době, kdy byl kotouč plným objemem za brankovou čárou, 2:0. Na druhé straně se pokoušel o snížení Dowd, ale proti Haukelandovi neuspěl. Stejně tak Britům nepomohla ani následná přesilovka. To při přesilovce Norska právě Norové zvýšili na 3:0. Od modré čáry se ve 36. minutě totiž podruhé v zápase trefil Mathis Olimb.

Zdálo se, že Seveřané už míří k jasnému vítězství, jenže třetí třetina byl plně v britské režii. Nejprve se Ostrovanům nevydařilo trestné střílení, to jim ale vadit nemuselo, jelikož v rozmezí pouhých čtyř minut od 53. minuty vsstřelili potřebné tři branky. Nejprve začal honbu za vyrovnáním zakončením z pravého kruhu Dowd, 38 vteřin na to pak poté, co Mosey objel branku, přihrál Perlinimu a ten měl jednoduchý úkol dostat puk do odkryté branky. Na 3:3 pak vyrovnal střelou z mezikruží Richardson.

Následné prodloužení nerozhodlo, i když v něm měl šanci na ukončení Brit Mosey. A tak tedy následovaly nájezdy, v nichž nakonec úpěšnější byli Norové především díky bekhendovým zakončením Trettenese a Hagy.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2022 ve Finsku (15.5.2022):

SKUPINA A (Helsinky):

Itálie - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Pietroniro (McNally, Frigo) - 16. Sanheim (Severson, J. Anderson), 29. J. Anderson (Mayo, Lowry), 36. N. Roy (Dubois, Graves), 38. K. Johnson (Chabot, Barzal), 43. Mayo (Comtois, Mercer), 55. Gregor (Mercer). Rozhodčí: Dehaen (Fr.), Hansen (Nor.) - Beresford (Brit.), Zunde (Lot.). Vyloučení: 1:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 2616.

Sestavy:

Itálie: Fazio - Miglioranzi, Pietroniro, Spornberger, Di Perna, Glira, Gios, Casetti - Sanna, S. Kostner, Petan - Frank, Mantenuto, Mantinger - McNally, Hannoun, Frigo - Deluca, D. Kostner, Traversa - Insam. Trenér: Greg Ireland

Kanada: Driedger - Whitecloud, Chabot, Sanheim, Severson, Holden, Mayo, Graves - N. Roy, Cozens, Dubois - Lowry, Sillinger, J. Anderson - Barzal, Batherson, K. Johnson - Comtois, Mercer, Gregor - Geekie. Trenér: Claude Julien

SKUPINA B (Tampere):

Norsko - Velká Británie 4:3 po nájezdech (1:0, 2:0, 0:3 - 0:0)

Branky a nahrávky: 17. Klavestad (Trettenes, Hoff), 27. M. Olimb (Rosseli Olsen, Johannesen), 36. M. Olimb (K. A. Olimb, Rosseli Olsen), rozhodující nájezd Haga - 53. Dowd (Lake, Batch), 54. Perlini (Mosey, Conway), 57. Richardson (Perlini, Tetlow). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Lawrence (Kan.) - Kroyer (Dán.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 4651.

Sestavy:

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Kasastul, Klavestad, Nörstebö, Rokseth - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Henriksen, Salsten, Rönnild. Trenér: Petter Thoresen

Velká Británie: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Batch - Mosey, Conway, Lake - Perlini, Dowd, Neilson - Davies, J. Phillips, Waller - Lachowicz, Myers, Duggan - Hook. Trenér: Peter Russell