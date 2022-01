Poslední místo v hokejové nominaci zaplněno. Pešán a spol. povolali na OH Musila

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Do 24. ledna měl realizační tým českého hokejového národního týmu v čele s koučem Filipem Pešánem a generálním manažerem Petrem Nedvědem čas na doplnění o jednoho člověka pětadvacetičlennou nominaci na blížící se Zimní olympijské hry v Pekingu. Jen o dva dny dříve se nakonec rozhodl ono poslední jméno hokejisty zveřejnit. Nebude to nakonec pětatřicetiletý obránce Liberce Ladislav Šmíd, o kterém samotní Pešán s Nedvědem před pár dny mluvili, ale osmadvacetiletý bek Třince David Musil, kdo se může těšit na cestu do Číny.