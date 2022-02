Potvrzeno. Čeští hokejisté se v boji o čtvrtfinále utkají v úterý se Švýcarskem

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Nedělními zápasy skončila skupinová fáze hokejového olympijského turnaje v Pekingu, které tak rozhodly jednak o přímých postupujících do čtvrtfinále a pak i o těch týmech, které si zahrají play-off o postup do čtvrtfinále. Právě tuto fázi turnaje si zahrají i čeští hokejisté a podruhé v turnaji se v ní utkají se Švýcarskem. Vítěz tohoto duelu pak půjde do čtvrtfinále, kde se utká s Finskem.