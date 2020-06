Potvrzeno. Příští hokejová sezóna skončí až 6. června finálovým zápasem MS

Podle původního plánu chtěl René Fasel post šéfa IIHF opustit letos na podzim po dlouhých 26 letech ve funkci. O jeho nástupci, přičemž mezi kandidáty na něj byl mimo jiné i Petr Bříza, se mělo rozhodnout již letos v září, kdy se měl volební kongres IIHF konat v Petrohradě. Nakonec se ale kongres uskuteční až o rok později.

Co se týče příštího mistrovství světa, tak to mělo začít v roce 2021 již 7. května,, už před měsícem ale bylo jasné, že kvůli aktuální pandemii koronaviru se hokejová sezóna 2020/21 prodlouží a že se tak stane neobvyklá věc. Hokej bude k vidění i v červnu.

Připomeňme, že z nedávného losu skupin vyplývá, že se čeští hokejisté v příštím roce na MS ve skupině A hrané v Minsku utkají s Ruskem, Švédskem, Švýcarskem, Slovenskem, Dánskem, Běloruskem a Velkou Británií. V Rize se pak ve skupině B spolu střetnou Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.

Pondělní kongres IIHF také rozhodl o termínu pro MS žen, které se příští rok odehraje v Kanadě a to od 7. do 17. dubna. To se bude termínově krýt s další hokejovou akcí a to s MS hokejistů do 18 let (15. až 25. dubna). V srpnu 2021 pak závěrečným turnajem vyvrchoí kvalifikace na Zimní olympijské hry v Pekingu 2022. A není bez zajímavosti, že se jeden z ženských kvalifikačních turnajů bude koncem srpna příštího roku konat v Příbrami.