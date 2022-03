Předkolo play-off: Na úvod těsné duely. Vítězný gól Olomouce neplatil, v Liberci přestřelka

Pro Vítkovice a Olomouc se jedná o první vzájemné střetnutí v play-off v historii a jejich první duel v rámci závěrečné části sezóny stál opravdu za to. Do konce druhé třetiny si mohli domácí z Vítkovic řkat, že vedou pohodlně 2:0, během téměř tří minut ale olomoučtí dokázali vyrovnat zásluhou Koloucha a Davida Krejčího. Zábvěr normální hrací doby byl hektický, neboť nejprve v 9. minutě přiblížil Vítkovice k výhře Hruška, ovšem pak byli domácí několkrát za sebou vylolučeni a protože Olomouc sáhla ke hře bez brankáře, byla tu rázem situace 6 proti 4. A tu záhy po buly v útočném pásmu hosté využili, když se trefil od modré 44 vteřin před sirénou Ondrušek.

Duel tak tedy muselo rozhodnout až prodloužení. To klidně mohlo skončit ppo čtyřech minutách, když se trefil Bambula. Olomoucká radost sice vytryskla, ale vzápětí byla zchlazen, když po trenérské výzvě sudí odvolali gól kvůli postavení Krejčího v brankovišti. A tak nakonec duel rozhodl v 73. minutě na druhé straně Kalus svou tečí.

Do prodloužení nakonec došel i další předkolový úvodní duel mezi Plzní a Mladou Boleslaví. Západočeši chtěli vstoupit do předkola co nejlépe a tím tak zapomenout na to, že jim v závěu základní části unikl přímý postup do čtvrtfinále. Sebevědomí rozhodně neměli na rozdávání, vždyť v posledních třech zápasech základbní části prohráli. Přestože v tomto duelu to byli vždy hosté, kteří v normální hrací době vedli a plzeňští tak vždy jen dotahovali, v následném prodloužení byli úspěšnější. Na začátku 70. minuty totiž o prvním bodu pro Plzeň rozhodl bronzový medailista z Pekingu Čerešňák.

Divoký zápas se odehrál pod Ještědem, kde Liberec, jenž obhajuje druhé místo z předešlé sezóny, hostil Brno. A byli to Severočeši, kteří v roli většího favorita zápas začali velmi slibně. Po první třetině po dvou trefách od obránců Kolmanna a Rosandiče a nevýrazném brněnském výkonu vedli 2:0. Jenže do dalšího dějství přišlo Brno jako vyměněné. Stačilo jim pět minut k tomu, aby dokonali obrat, o který se postupně postarali Mueller, Horký a Holík. Nebyl to však ale jediný obrat v tomto utkání. Ze stavu 2:3 se domácím bnásledně podařilo dostat se opět do vedení a to 4:3, když se nejprve Jelínkovi v oslabení povedlo vyrovnat a ve 38. minutě se pak trefil Najman. Výsledkem 4:3 pro Liberec taky tento zápas skončil.

Nejen výše zmiňované Plzni, ale i hokejistům Pardubic jen těsně unikl přímý postup do čtvrtfinále. V předkole tak narazili na Karlovy Vary, které ale naopak byly na tom možná psychicky lépe poté, co si v posledním kole výhrou nad Litvínovem zajistili účast v play-off. Přestože Východočeši vedli o dvě branky, v polovině zápasu se během čtyř minut podařilo hostům vyrovnat zásluhou Beránka a Černocha. Radost z toho ale karlovarským netrvala dlouho, konkrétně 15 sekund. Za tak krátkou chvíli si vzali pardubičtí vedení zpět, když se na 3:2 trefil Cienciala, jenž tak tedy zaznamenal vítěznou trefu.

Předkolo play off hokejové extraligy - 1. zápasy (11.3.2022):

Plzeň - Mladá Boleslav 3:2 v prodloužení

Branky: 18. M. Lang, 27. Graňák, 70. Čerešňák - 10. J. Stránský, 27. Kelemen

Vítkovice - Olomouc 4:3 v prodloužení

Branky: 17. a 59. J. Hruška, 35. Lindberg, 73. Kalus - 38. Kolouch, 40. D. Krejčí, 60. Ondrušek

Pardubice - Karlovy Vary 3:2

Branky: 8. Rohlík, 27. Anděl, 34. Cienciala - 30. O. Beránek, 33. Černoch

Liberec - Brno 4:3

Branky: 6. Kolmann, 13. Rosandič, 31. P. Jelínek, 38. Najman - 24. Mueller, 26. Horký, 30. P. Holík