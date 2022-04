Příští sezóna NHL bude odstartována v Praze. Přijede Hertl se svým San Jose

A nejen jeho. Součástí Žraloků ze San Jose jsou taky obránce Radim Šimek či gólman David Rittich. A pochopitelně, že Hertl měl ze zprávy o startu příštího ročníku NHL v Praze radost. "Přijal jsem to určitě s nadšením. Zpočátku jsem tomu nemohl uvěřit, když to byla jen taková první zmínka, že bychom měli v Praze hrát, ale to už se říkalo dřív. Když se to teď potvrdilo, mám obrovskou radost a už se hrozně moc těším, až si budu moct zahrát v Praze, kde jsem vyrůstal. Vrátím se na stejný stadion, kde jsem začal hrát profesionální hokej za Slavii, teď tam budu hrát zápasy NHL. Bude to neskutečný zážitek," nechal se slyšet v nahrávce pro média, kterou nahrála jeho zastupující agentura Sport Invest.

"Jsem tedy v neutrální pozici, ale snažím se pomoct. Spousta kluků se samozřejmě ptala, jaké to v Praze je, proběhly i nějaké otázky na pivo, tak to jsme vyřešili. Ohlasy to mělo rozhodně výborné. A snažím se teď co nejvíc pomoci i člověku, co to zařizuje, se vším kolem. NHL to má skvěle zorganizované a řadu věcí připravenou dopředu, ale třeba věci ohledně týmové večeře a další se snažíme vyřešit si sami," doplnil Hertla jeho spoluhráč gólman David Rittich.

Praha však nebude jedinou evropskou destinací, kam nejprestižnější hokejová liga na světě během podzimu zavítá. Představí se také ve finském Tampere, kde se ukáží celky Columbusu a Colorada a i tyto týmy tam spolu sehrají dva duely.

Stane se tak mimochodem poprvé po třech letech, kdy se NHL představí na evropském kontinentu. Tehdy v listopadu 2019 se ve švédském Stockholmu spolu střetly Tampa Bay a Buffalo. V historii se pak dosud v Evropě odehrálo celkem osmadvacet utkání základní části NHL.

Co se týče NHL v Praze, tak ta se zde představila poprvé v roce 2008, kdy se tu hrály dva zápasy mezi New Yorkem Rangers a Tampou. Tři roky na to ssem přijela pro změnu mužstva Bostonu a Phoenixu a naposledy před třemi lety tu hrály Philadelphia a Chicago.

První tým NHL se tu ale představil už v září roku 1989 a to tehdy vítězové Stanley Cupu Calgary Flames, za které oblékal dres třeba i Jiří Hrdina. Právě Calgary tu tehdy dvakrát hhrálo přípravu s československým národním týmem. Hrála se pak zde i exhibiční utkání, v roce 2010 se s Libercem utkal Boston, v roce 2011 pak Sparta s New Yorkem Rangers.