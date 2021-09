První pracovní den pro šéfa IIHF Tardifa: připustil Hry bez Číny a kritizoval rasismus

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Na Zimních olympijských hách 2022, které se budou konat v Pekingu, by se mohla uskutečnit hokejový turnaj, na němž nebudou domácí čínští hokejisté. To připustil začátkem tohoto týdne nový šéf Mezinárodní hokejové federace IIHF Luc Tardif. Odůvodnil to nízkou výkoností čínských hokejistů s tím, že by zemi, která by měla jinak mít účast na Hrách v Pekingu a na tamním hokejovém turnaji účast automatickou, mohli nahradit Norové.