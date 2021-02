Rozhodnuto! Letošní hokejové MS se bude konat pouze v Lotyšsku

Jedna základní skupina v Rize, druhá pak buď v dánském Herningu nebo ve slovenské Bratislavě. To byly varianty, nad kterými Rada IIHF do tohoto úterý uvažovala. Nakonec ale celé pořadatelství letošního MS svěřila pouze Lotyšsku. A to především kvůli stále probíhající koronavirové pandemii a omezením, která tato situace přináší. Proto se tak tedy uchýlila Rada IIHF k tomu, aby se nemuselo moc cestovat.

"Rada má za to, že setrvání všech týmů v Rize během celého turnaje a vyhnutí se nutnosti cestovat mezi dvěma pořadatelskými zeměmi je nejbezpečnějším a také ekonomicky nejvýhodnějším způsobem organizace akce," píše IIHF na svých webových stránkách.

"K tomu rozhodnutí byly všechny předpoklady a po změně spolupořadatele bylo Lotyšsko favoritem. V současné situaci je organizačně a pravděpodobně i ekonomicky výhodnější pořádat šampionát v jedné zemi," okomentoval pak rozhodnutí Rady IIHF Zdeněk Zikmund, tiskový mluvčí Českého hokeje.

Arena Riga, do níž se vedle deset tisíc diváků, se stane hlavním dějištěm šampionátu, kde své zápasy budou mít na programu mužstva nacházející se ve skupině B. Kromě této základní skupiny se zde ještě odehrají dvě čtvrtfinále, obě semifinále a také zápasy o cenné kovy. Asi deset minut od této Areny Rigy se bude nacházet tréninková hala Daugava disponující dvěma kluzištěmi. Ta je zatím v současnosti ve výstavbě a hotová by měla být do konce března.

Základní skupina A s českým týmem, která se měla původně hrát právě v běloruském Minsku, bude nově mít své útočitě v Olympijském sportovním centru nacházejí se hned vedle Areny Riga, do kterého se pro změnu vedje 6000 diváků. Po základní skupině se tam ještě odehrají dvě čtvrtfinále. "My musíme počítat s tím, že ta druhá hala a ledová plocha bude z části provizorní, ale pravidla IIHF jsou nastavena tak, aby podmínky byly regulérní. Například když se hrálo v roce 2017 v pařížské hale Bercy, která není prioritně hokejová, tak jsme tam byli umístěni v kabinách, které byly odděleny jen dřevotřískou," připomněl Zikmund.

Všichni hráči a členové realizačních týmů všech 16 účastníků letošního MS bude bydlet v jednom hotelu vzdáleném pouhých 150 metrů od obou hal v Rize a právě díky tomu tak bude moct IIHF zavést systém "bubliny", pokud samozřejmě bude potřeba.

Není však vyloučeno, že se do doby zahájení světového šampionátu situace kolem koronaviru v Lotyšsku zlepší natolik, že se budou moct do aren podívat i diváci. Pořadatelé jsou podle svých slov schopni spusti prodej lístků a to do tří dnů od vládního povolení.

"Rád bych poděkoval našim členům Dánsku a Slovensku za jejich ochotu vzít na sebe v takhle krátkém termínu povinnosti hostitele mistrovství světa," uvedl v úterním prohlášení sám René Fasel, šéf IIHF, a pokračoval: "Nakonec ale rada usoudila, že pořádání celého turnaje v jedné zemi nám umožní být flexibilní. Budeme moci zavést systém 'bubliny', ale také budeme moci přivítat fanoušky, pokud to bude bezpečné."

Připomeňme, že soupeři Česka v základní skupině A budou Rusko, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Dánsko, Bělorusko a Británie, přičemž přesný zápasový program ještě není znám.