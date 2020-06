Rozhodnuto. Příští sezónu se z extraligy sestupovat nebude a soutěž se tak rozšíří

Vedle boje o sestup se v následujících letech změní v extralize i boj o titul a tedy herní sytém play-off. Do něho přímo v příští sezóně postoupí nově nejlepší čtyři celky po základní části, ta mužstva, která skončí na 5. až 12. místě pak budou moct o zbylá čtyři místa v play-off bojovat v předkole.

"Chtěl bych zdůraznit, že se jedná o ekonomické důvody, naše ideální sportovní představa to není. Komunikujeme se zahraničím a celý hokejový svět se vydal touto cestou. Pokud by nenastala situace kolem koronaviru, tak bychom jiný model nediskutovali," uvedl k tomuto nakonec přijatému návrhu sám Tomáš Král, prezident Českého hokeje. "I když si myslím, že v té době už bude řídícím orgánem Asociace profesionálních klubů (APK). Pokud by to bylo na mně, tak od té sezony 2022/23 by se extraliga vrátila k formátu, jaký byl nastaven v uplynulé sezoně," pokračoval.

Ani po tomto zasedání výkonného výboru Českého hokeje se nic nemění na tom, že nadcházející sezóna 2020/21 začne v pátek 18. září. "Z našeho pohledu je ten termín neměnný. Pokud přijdou situace, které to budou vyžadovat, tak by se muselo hrát třeba i bez diváků, ale přestat hrát by podle mého názoru byla cesta do pekel," řekl Král, jenž dal na výkonném, výboru jasně najevo, že aby nejlepší tým Chance ligy hrál v další sezóně extraligu, bude muset splňovat licenční podmínky. "Pokud je vítěz první ligy nesplní, bude se hrát extraliga se čtrnácti týmy, dalším klubům v pořadí Chance ligy ta možnost postupu nabídnuta nebude."

Jedná se tak o kompromisní variantu mezi původním návrhem výkonného výboru a mezi tím, co navrhovaly kluby. Jejich návrh, na kterém se usnesly 25. května, spočíval v tom, že by se příští čtyři sezóny hrálo play-down, jehož by se zúčastnily celky na 11. až 14. místě, přičemž nejhorší tým by pak hrál baráž s nejlepším celkem Chance ligy. Pro tento samotný návrh ze strany Asociace profesionálních klubů (APK) hlasovali nakonec puouze tři členové výkonného výboru, dva se zdrželi a šest bylo proti. To pro nakonec schválený kompromisní návrh hlasovalo všech 11 jeho členů.

Před více než měsícem přišel svaz s variantou herního systému na příští čtyři sezóny, který pro změnu nepočítal s žádným sestupujícím z extraligy pro další dvě sezóny, naopak tento návrh obsahoval nakonec schválený nový herní systém play-off.

Extraligové kluby Liberec, Plzeň a Sparta pak neuspěly na výkonném výboru se svým návrhemna zúžení extraligy až na 12 týmů.

Mění se i herní systém první ligy. Tu bude hrát v příští sezóně hned 19 týmů

Nejen o extralize, ale i o první lize (Chance lize) se debatovalo na pátečním výkonném výboru Českého hokeje. Protože byla tuzemská hokejová sezóna 2019/20 předčasně ukončena kvůli pandemii koronaviru, stane se tak, že se první ligy v následující sezóně zúčastní až 19 mužstev. Proto se tak bude nově jednat o dvoukolovou soutěž, která se po základní části rozdělí do dvou skupin a to na tu lepší s deseti členy a na tu horší s devíti členy. I tato druhá část soutěže se bude hrát dvoukolovým systémem.

Co se týče prvoligového play-off, tak do toho postoupí přímo první čtyři mužstva, ta, co skončí na 5. až 10. místě spolu s těmi dvěma nejlepšími ze druhé horší skupiny, pak budou hrát předkolo o play-off. Kdo pak skončí v horší skupině na posledních dvou místech, sestoupí přímo do druhé ligy, týmy ze 3. až 7. místa této devítičlenné skupiny pak bude hrát play-down, přiemž nejhorší tým play-down taktéž sestoupí do druhé ligy, druhý nejhorší pak bude hrát baráž s vítězem druhé ligy. Cílem tak bude, že v sezóně 2021/22 bude hrát první ligu 16 celků.

To druhou ligu bude hrát v následující sezóně 2020/21 hned 24 mužstev, které budou rozděleny podle územního principu do tří osmičlenných skupin, ve kterých budou týmy hrát každý s každým šestikolově. Dva nejlepším celky z každé skupiny postoupí přímo do play-off a ty pak budou hrát s dvěma nejlepšími z předkola, kterého se zúčastní týmy na 3. až 6. místě.

Po play-off bude následovat ve druhé lize kvalifikace o baráž, kterou budou moct hrát pouze vítězové play-off. To o sestupujících z druhé ligy v každé skupině rozhodnou play-down, které budou hrát poslední dvě mužstva každé skupiny.