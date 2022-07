Ruské invazi navzdory. Jaškin třetím českým hokejistou, který bude hrát KHL

Je to ještě o to pikantnější přesun do KHL, protože se jedná o transfer ze zámoří. Jaškin totiž dosud působil v Arizoně, kde se mu ale nepodařilo restartovat kariéru poté, co před tím dva roky působil v Dynamu Moskva. V Arizoně odehrál jen dvanáct duelů, během kterých zaznamenal jen jednu asistenci. Loni v listopadu si pak přivodil zranění kolena, kvůli kterému přišel o zbytek sezóny. Nedostal se nakonec ani do reprezentačního výběru Kariho Jalonena na letošní světový šampionát ve Finsku, kam ho Arizona nepustila.

V zámoří tak tedy zůstal daleko za očekáváním, jelikož tam přicházel po dvou podařených sezónách v Rusku, kde byl nejprve v roce 2020 vyhlášen jako první český hokejista v historii KHL nejužitečnějším hráčem základní části, když v ní nasázel 31 gólů a zaznamenal celkem 63 kanadských bodů. V následující sezóně 2020/21 se pak pro změnu mohl pyšnit tím, že se stal nejlepším kanonýrem soutěže poté, co tehdy dohromady vstřelil 38 branek.

Připomeńme, že Dmitrij Jaškin je odchovancem pražské Slavie a je synem Alexeje Jaškina, bývalého obránce působícího především ve Vsetíně. Dodejme, že ještě před tímto dvouletým působením v Dynamu Mokva působil v letech 2013 až 2019 v NHL a to v klubech St.Louis a Washington. Zapsal si starty za reprezentaci na světový šampionátech 2018 a 2019 a na Světovém poháru 2016.