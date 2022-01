Rusové stále trvají na opilých Češích. Ti ale mají zastání u Finů a Slováků

Tři hodiny před odletem se sešli všichni hokejisté v letišní hale v Calgary. „Naši hráči si šli nakoupit suvenýry z Kanady a část hráčů telefonovala domů svým rodinám. Naopak ruské hráče jsme viděli sedět v baru," vypráví prostřednictvím tiskové zprávy k incidentu manažer českého národnho týmu do 20 let Otakar Černý a pokračuje: „V letadle jsme si všimli, že někteří členové ruské výpravy hygienická pravidla evidentně nedodržují, a roli v tom hrál zřejmě i alkohol. Někteří spolucestující si poté stěžovali na chování Rusů a posádka z toho důvodu nechala vyklidit celé letadlo."

Samotní Rusové ale předkládají veřejnosti poněkud odlišný průběh novoročního dění na letišti v Calgary. „Reprezentanti českého národního týmu se provinili mnohem více. Nosili s sebou alkohol a s předstihem začali slavit Nový rok. Rozhodli se zásobit tradičním pěnivým nápojem. Bohužel odvrácená strana české pivní lásky zůstane málokdy bez povšimnutí," píše ruský web Sport-expres, jenž pokračuje následující větou, se kterou se odvolává na švéskou reportérku stanice SVT Marii Lehmannovou. „Zástupci ruské a české reprezentace odmítli nosit roušky, kouřili a byli opilí."

Že to ale takto psala zmiňovaná švédská reportérka, která se vracela do Evropy stejným letadlem, jakým se měli vracet i Rusové a Češi, není pravda. V jejím článku se píše totiž následující: „Několik členů ruské výpravy bylo silně opilých a odmítalo nosit roušky. Čeští hráči byli zcela nevinní. Důvodem, proč byli přesto vyřazeni, bylo to, že personál neviděl rozdíl mezi jednotlivými týmy, protože jejich oblečení bylo téměř totožné.“

Rusové se ale svého vidění na problém nevzdávají a stále přidávají argumenty, proč není pravda, že sami měli být opilí. „Informace české strany, že ´oba týmy byly ve stejných šedých mikinách a stevardi nezjistili, který z týmu se provinil, a proto vyvedli všechny´, také neodpovídá skutečnosti. Zástupcům letecké společnosti trvalo hodinu, než zjistili, kdo je na vině. Přitom opilí jedinci byli v jiných týmech," píše se ve Sport-expresu, který zaútočil i na finskou výpravu, která inkriminovaným letem nakonec odletěla. „Podle našich informací jeden z členů finského národního týmu doslova nedokázal sedět na místě a upadl na bok. Pak se pozvracel na vlastní nohy.“

Na to museli už zareagovat i Finové a to prostřednictvím svého generálního manařera národního týmu Kimma Oikarinena. „Tvrzení ruských médií není pravdivé. Dvě hodiny před přistáním ve Frankfurtu mi přišel osobně poděkovat stevard za to, jaký máme skvělý tým plný profesionálů, kteří se umí chovat,“ řekl pro server finské televizi MTV Uutiset. Dodal, že i Finové byli nejprve z letadla vykázaní, ale pak se na palubu vrátili.

Informace této finské televize se neshodují pouze s ruskými vyjádřeními k celé situaci. K rozhodnutí personálu společnosti Air Canada napsala: „Ruský tým pil, kouřil cigarety a neměl na obličeji respirátory. Český tým byl vyřazen, protože měl na sobě podobné mikiny jako ruský tým, což způsobilo nedorozumění."

K vyjádření k celé situaci poprosil web hokej.cz i slovenského manažera Tomáše Pšenku. On společně s dalšími členy slovenského národního týmu zajišťoval převoz zavazadel. „Vzhledem k plné obsazenosti letadla byla situace od začátku nepřehledná. Neměli jsme ale pocit a ani jsme neviděli, že by česká výprava nějakým způsobem porušovala pravidla přepravce a zavedená opatření," nechal se slyšet konkrétně.

Manažer českého týmu pak uvedl, že v tunalu před vstupem do letadla měl jeden z Rusů i kouřit, přičemž podle švédských médíí mělo jít hned o ruského kouče Sergeje Zubova. Konkrétně měl mít elektronickou cigaretu v rukávu. To ale sám Zubov popřel následujícími slovy: „No tak, jaké cigarety? Přestal jsem kouřit před třemi lety.“