Růžička potvrzen hlavním trenérem Hradce Králové i pro příští sezónu

Aktualizováno 17:35 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Během předčasně ukončené extraligové sezóny 2019/20 přišel do Hradce Králové coby rovnocenný partner k dosavadnímu trenérovi východočeského klubu Tomáši Martincovi. Po jeho příchodu do Hradce se čím dál více začalo spekulovat, jak to bude s rolí právě Tomáše Martince, kterého se i sami hradečtí fanoušci zastávali, nyní je jasno. Klubové vedení rozhodlo o tom, že Vladimír Růžička bude pro příští sezónu koučem A-týmu, Tomáš Martinec bude v Hradci šéftrenérem mládeže.