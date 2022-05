Slováci zprvu hráli s Kanadou vyrovnaně, nakonec dostali prohráli. Lotyši poprvé bodovali

Naši východní sousedé se snažili o zaskočení favorita hned v úvodu a tak již po třech minutách hry se dostali do první příležitosti. Tehdy Lentoši přihrál Liškovi, který mohl poslat kotouč do odkryté klece, jenže delší doba zpracování zapříčinila, že se gólman Thompson dokázal včas přesunout na potřebné místo určení. Následně hráli Slováci oslabeni o Rosandiče, přičemž se v této početní nevýhodě ubránili a po jejím skončení to byli opět Slováci, kteří zahrozili. Postaral se o to svoji akcí Krištof, kterou pak svým zakončením zakončil Slafkovský. Ten však tehdy zamířil jen do Thompsonovy lapačky. Kanadský muž s maskou pak nekapituloval ani v osmé minutě, kdy se nadvakrát snažil do sítě dostat puk Regenda, ve své příležitosti pak neuspěl ani Nemec.

V následujících minutách pro změnu přebrali otěže na ledě Kanaďané, nejprve gólman Húska se zaskvěl zákrokem proti Comtoisově brejku, při následující Duboisově střele pak Slovákům pomohla i tyč. V 11. minutě už se ale "javorovým listům" podařilo dostat se do vedení. To totiž střílel nejprve Severson, jehož střelu do branky dorazil Lowry svou nohou a částečně i bránící Jánošík svou hokejkou.

Následně Johnson mohl zvýšit na 2:0 svou tečí, ale tentokrát byl gólman Húska pozorný. Když běžela třináctá minuta, Slováci se dočkali vyrovnání. Jejich přesilovka tehdy tak trvala jen šest sekund, když ji ukončila vlastní branka Seversona, jenž si srazil Takáčovu přihrávku před branku. 1:1.

Dále se skóre měnilo až ve druhé třetině, kdy dostali Kanaďané možnost přesilové hry, ve které skóroval Dubois, respektive jeho přihrávku si srazil tehdy Slafkovský. Pak gólman Húska zachránil Slováky od další branky hned několika výtečnými zákroky, přičemž v brankovišti dělal všechno možné i nemožné. Na druhé straně pro změnu mohl skórovat Tamáši, kdyby proti němu nebyl v brance Thompson, poté mířil Tamáči mimo. Ve 35. minutě předvedl doslova Pláničkův zákrok oběma rukama Thompson proti Ivanově zakončení do už odkryté klece. Za chvíli se Lowry dostal do brejku, i tehdy ale vyšel vítězně gólman. Ve 38. minutě dostal do vedení z mezikruží Dubois.

Rozhodl úvod třetiny, kdy nejprve na 4:1 zvýšil Sillinger. Slováci od té doby už byli očividně zlomení a v 52. minutě to jen podtrhl pátým kanadským gólem z brejku Geekie. Na výhře 5:1 pak nic nezměnil ani Sýkora čtyři minuty před sirénou, jemuž se bekhendovým blafákem nepodařilo ani snížit.

Lotyši využili norské nedisciplinovanosti

Že právě vyloučení budou problém pro Nory, bylo vidět v duelu s Lotyši už v první dvacetiminutovce. Během této části hry totiž byli Norové vyloučeni hned třikrát. Tehdy však ještě ani jednu přesilovku Lotyši využít nedokázali. Přesto to ale byl pobaltský tým, jenž měl očividně od začátku na ledě převah, což nakonec vedlo k otevření kóre v 15. minutě. To skóroval Abols poté, co mu předal puk Keninš, 1:0 pro Lotyšsko. Do kabin na první pauzu se však šlo za vyrovnaného stavu, když branku na 1:1 vstřelil po rychlém kontru Rosseli Olsen, jenž se zapsal mezi střelce krátce po skončení třetího norského oslabení.

Těch se ale Seveřané nevyvarovali ani ve druhé třetině a to už byli Lotyši v jejich proměňování úspěšnější. Ve 27. minutě navíc dostal trest do konce zápasu Hoff a když byl při tom ještě vyloučen Trettenes, byl by hřích, kdyby Lotyši tuto výhodu nevyužili. Nejprve ve hře 5 na 3 vrátil Lotyšům vedení Jelisejevs, v pokračující hře 5 na 4 pak ještě zvýšil na 3:1 Roberts Bukarts.

Během třetí třetiny byla ze strany Lotyšů vidět menší pasivita a tohoto Seveřané využili ve 48. minutě, kdy snířili na 2:3 zásluhou Krogdahla. Přestože v závěru zápasu měli Norové hned několik příležitostí k vyrovnání, nedali ani jednu a Lotyši se tak mohli radovat z prvních tří bodů.

Konečné výsledky zápasů MS v hokeji 2022 ve Finsku (16.5.2022):

SKUPINA A (Helsinky):

Slovensko - Kanada 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Takáč (Nemec, Regenda) - 11. Lowry (Severson, J. Anderson), 27. Dubois (Cozens, N. Roy), 38. Dubois (Geekie, Graves), 42. Sillinger (Lowry, J. Anderson), 52. Geekie (Cozens, Holden). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Öhlund - Yletyinen (oba Švéd.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3585.

Sestavy:

Slovensko: Húska - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Grman, Jánošík, Gachulinec - Pospíšil, Krištof, Tatar - Regenda, Minárik, Slafkovský - Lantoši, Miloš Roman, Liška - Takáč, Tamáši, A. Sýkora - Lunter. Trenér: Craig Ramsay

Kanada: Thompson - Whitecloud, Chabot, Severson, Sanheim, Mayo, Holden, Graves - N. Roy, Dubois, Cozens - J. Anderson, Lowry, Sillinger - Batherson, Barzal, K. Johnson - Comtois, Mercer, Gregor - Geekie. Trenér: Claude Julien

SKUPINA B (Tampere):

Lotyšsko - Norsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Abols (Keninš, Balcers), 28. Jelisejevs (Balcers, Jaks), 33. Roberts Bukarts (Sotnieks, Smons) - 19. Rosseli Olsen (Rokseth, Hoff), 48. Krogdahl (Nörstebö, K. Olimb). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Frandsen - Kroyer (oba Dán.), Constantineau (Fr.). Vyloučení: 2:5, navíc Hoff (Norsko) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 8510.

Sestavy:

Lotyšsko: Merzlikins - Jaks, Zile, Kulda, Mamčics, Bergmanis, Čukste, Sotnieks, Smons - Balcers, Abols, Keninš - Krastenbergs, Džerinš, Rihards Bukarts - Marenis, Batna, Roberts Bukarts - Dzierkals, Smirnovs, Jelisejevs. Trenér: Harijs Vitolinš.

Norsko: Haukeland - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Klavestad, Kasastul - K. Olimb, M. Olimb, Rosseli Olsen - Röymark, Martinsen, Haga - Trettenes, Jakobsson, Hoff - Brekke Henriksen, Salsten, Rönnild - Geheb. Trenér: Petter Thoresen