Slováci zůstávají ve hře o čtvrtfinále, Lotyši poazili Rakousko až na nájezdy

Aktualizováno 20.5.2022, 23:27 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

O pátečním večeru se konal důležitý zápas na hokejovém šampionátu ve Finsku především pro Slovensko. Pokud by bronzoví medailisté z letošní zimní olympiády v Pekingu neuspěli proti Kazachstánu, už by měli namále a s postupem do čtvrtfinále by to vypadalo všelijak, jen ne nadějně. Přestože v úvodní třetině nejprve svěřenci Craiga Ramseyho dopláceli na zbytečné fauly, nakonec se Slovákům Kazachstánce podařilo pokořit 4:3. Jednou nohou ve čtvrtfinále po pátečním večeru Lotyšsko, které ve skupině B proo změnu zvládlo vyrovnaný duel s Rakušany, které porazili až na nájezdy.