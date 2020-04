Smlouva mezi Českým hokejem a NHL zaručuje klubům odstupné až 6,5 milionu korun

Pokud nějaký hráč přestoupí přímo z tuzemské extraligy dom kanadsko-americké NHL, získají extraligové kluby podle nyní nově uzavřené smlouvy 260 000 dolarů (v přepočtu 6,5 milionu korun) a pokud dojde k takzvanému nepřímému přestupu, přiteče českým klubům 30 000 dolarů (754 000 korun). V případě, že by během léta přestoupilo do zámoří z Česka více než 10 hokejistů, základní částka by se pak zvýšila na 350 000 dolarů (8,8 milionů korun).

S kanadsko-americkou NHL v předešlých dnech jednaly i další evropské země, ovšem aktuální pandemie koronaviru, která mimo jiné způsobila i přerušení NHL, jednání o podmínkách smlouvy mezi oběma stranami zkomplikovalo. "Chtěli jsme docílit vyššího plnění, ale momentálně se smlouva ocitla z pohledu NHL na vedlejší koleji. Dostali jsme tak nabídku na prodloužení původní sedmileté smlouvy, s čímž souhlasilo všech čtrnáct extraligových klubů a smlouvu jsme tak podepsali," sdělil České tiskové kanceláři (ČTK) svazový generální sekretář Martin Urban.

Vedle české extraligy se s NHL na nových podmínkách smlouvy o přestupech hráčů mezi Evropou a zámořím dohodly i Bělorusko, Dánsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Německo, Norsko, Rakousko, Slovensko, Švédsko a Velká Británie. Stejně tak nově i Švýcarsko. "V minulosti jsme mezi účastníky smlouvy chyběli a přicházeli tak o značné finanční prostředky. Po několikaletém úsilí se smlouvu podařilo uzavřít v roce 2013, přičemž naše kluby získaly od té doby za přestupy hráčů téměř 260 milionů korun," připomněl samotný prezident Českého hokeje Tomáš Král.