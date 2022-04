Sparta po výhře 3:2 nad Budějovicemi v pátém zápase míří po šesti letech do finále

Již od pátku čekal Třinec na svého letošnho finálového soupeře, nyní se dočkal. Přesto to ale ze začátku pondělního pátého zápasu vypadalo všelijak, jen ne to, že by snad měla Sparta v tomto utkání pomýšlet na vítězství. Do zápasu totiž daleko aktivněji vstoupili Jihočeši a sparťanský muž s maskou Hudáček musel celkem hned vytasit několik ne zrovna jednoduchých zákroku. Nicméně, byli to opět Pražané, kteří stejně jako v předešlých domácích zápasech, učili Motor z efektivity. Spartě totiž stačila první akce z páté minuty k tomu, aby otevřela skóre, když Tomášek propálil Hrachovinu, 1:0 pro Spartu.

Poté byl blízko k vyrovnání jak Chlubna, tak i Holec či Abdul, jemuž nestačily rovnou dvě příležitosti k tomu, aby skóroval. Svěřencům kouče Jaroslava Modrého však uškodily vlastní přesilové hry, ve kterých se nedokázali nikterak prosadit, přičemž se tak nepodařilo ani během čtyřminutového vyloučení Kašeho či po jedné z mnoha rvaček, do které se tentokrát dostali Novotný a Tomášek.

Emoce na ledě se po přestávce trochu zchladily, což možná pomohlo Jihočechům k tomu, aby vstoupili do druhého dějství nejlépe jak mohli. Nejprve se ve 22. minutě trefil na 1:1 Gulaš, třiašedesát vteřin na to se podařilo stav otočit Voženílkovi, jemuž ještě pomohl ke gólu jeden z bránících domácích.

Po řadě dalších nevyužitých příležitostech na obou stranách se nakonec z dalšího gólu v zápase radovali sparťané a to ve 26. minutě, kdy přesilovku Pražanů plnohodnotně využil Chlapík, 2:2. Postupem času si domácí nepomáhali příliš tím, že se nechávali dost vylučovat, naštěstí však ani jednu nabídnutou přesilovku budějovičtí nevyužili.

Jako první byl blíže k vedoucí třetí brance na sparťabnské straně Forman, ten však po rychlém protiútoku trefil jen tyč. Nakonec se ae přeci jenom mužstvu Josefa Jandače vstřelit branku podařilo a to v 54. minutě. Tehdy se síť rozvlnit povedlo Romanu Horákovi.

Byla to nakonec branka vítězná, neboť Jihočechům se nepodařilo vyrovnat ani v následné power-play. Sparta se tak mohla radovat z prvního postupu do finále po šesti letech, ve kterém se poprvé v historii utká s Třincem, jenž bude usilovat o extraligový zlatý hattrick.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas (11.4.2022):

Sparta Praha - České Budějovice 3:2

Branky: 5. Tomášek, 26. Chlapík, 54. Horák - 22. Gulaš, 23. Novotný

Konečný stav série: 4:1, postupuje Sparta Praha