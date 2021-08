Spor mezi hokejovými experty. Po více než dvaceti letech končí v ČT Pavel Richter

„Po dlouhé úvaze jsem se rozhodl, a věř mi, nebylo to pro mě vůbec jednoduché, ukončit svou spolupráci experta v ČT. Vedlo mě k tomu naprosto nevhodné komentování expertů Marka Sýkory a hlavně Milana Antoše na posledním MS v hokeji. Jeho výrok, že co hrajeme, je hnus, by si absolutně neměl dovolit,“ uvedl Richter v úvodu svého otevřeného dopisu Robertu Zárubovi.

Připomíná tak výroky Milabna Antoše během letošního hokejového MS, který například při zápasu Česka z Dánskem (2:1 po nájezdech) uvedl, že ho z výkonu českého týmu boleli oči. O přestávce se pa také nechal slyšet následovně: Je to hnus, je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat, nemá to nic…“

Právě tato slova pak rezonovala v kritikách na české mužstvo kouče Fliipa Pešána nejvíce. Připomeňme, že národní tým nakonec v Lotyšsku skonči sedmý poté, co vypadl ve čtvrtfinále s Finskem.

Až více než dva měsíce poté se rozhodl proti těmto slovům ozvat Antošův kolega Richter. „On, který se ve své hokejové kariéře v takové situaci nikdy neocitl, nemůže něco takového vyslovit o hře národního mužstva. S národním mužstvem jsem byl v této situaci třikrát a vím, jak se pod takovým tlakem hraje, a jak je každý hráč svázaný. Výkon celého mužstva to tlačí dolů, ale hnus to nikdy nebyl a nebude!,“ napsal s dopise Richter mimo jiné na adresu svéhl bývalého svěřence z pražské Slavie.

Podle Richtera by se v televizi neměli čeští sportovci příliš hanit. „Můžeme být rádi, že nám sem frajeři z Kanady přijedou. Po covidové sezoně museli na mistrovství naskočit do další bubliny, přitom mohli být s rodinou. Vykašlali se na nejbližší a přijeli podpořit naši zemi. Někteří byli po sezoně zmlácení a my je tady přivítáme vyjádřením, že hrají hnus…“

Pro server isport.cz pak dodal, že mu svůj odchod z televize zbrklý nepřijde. „Je to hrozně jednoduché, vždyť mi je 67 let… Nelíbily se mi zkrátka určité výroky některých expertů, tak jsem skončil. Od Roberta Záruby jsem pozvaný na setkání, kde se chci se všemi důstojně rozloučit,“ prozradil Richter, jenž má za sebou v ČT odkomentovaných určitě tisíce hodin. „Byl jsem rád, že jsem tímto způsobem mohl zůstat u hokeje. Až poslední dobou se mi přestaly líbit některé věci, které se kolem hokeje dějí. Po zralé úvaze jsem zvolil konec…“

Sýkora se nechtěl vyjadřovat. Antoš nechápe proč Richter zmiňuje právě Sýkoru

Zatímco zkušený hokejový trenér i českotelevizní expert Marek Sýkora se ke slovům Pavlka Richtera nikterak vyjadřovat nechtěl, Milan Antoš se nakonec i přes poáteční nevoli nakonec vyjádřil. „Ani nevím, jestli to chci komentovat,“ nechal se však nejprve pro isport.cz slyšet.

Přesto ale tak tedy učinil, jelikož mu některé Richterovy výroky z otevřeného dopisu nejsou jasné. „Já si Pavla vážím jako člověka, který byl úspěšným hokejovým reprezentantem. Ale nedomnívám se, že někdo, kdo nereprezentoval, nemůže na veřejnosti prezentovat svůj názor. Byť jde o názor kritický,“ řekl Antoš.

Ten přiznává, že jeho výrok o "hnusu" nebyl zrovna z těch nejšťastněji zvolených a že už se za něj od té doby několikrát omluvil. „Výraz, který jsem použil, byl vyřčen po druhé třetině utkání s Dánskem, nešlo o můj komentář celého našeho vystoupení na šampionátu. Vyjelo mi to z úst, v tu chvíli jsem se zkrátka neovládl. Uvědomuju si, že to byla chyba. Do budoucna se v podobných případech budu snažit najít jiné větné spojení.“

Více ale Antošovi leží na srdci Richterova kritivcká slova směrem k emeritnímu hokejovému českoteleviznímu expertu Marku Sýkorovi. „Rozhodně si nemyslím, že komentátorský výkon Marka Sýkory by měl být důvodem pro odstoupení jiného experta. Kdyby Pavel mluvil o mně, pochopím, že jsem ho mohl naštvat. Proč však v této souvislosti zmiňuje Marka, tomu vůbec nerozumím. Jeho komentáře byly naprosto korektní vůči předváděné hře,“ připomněl Antoš.

Toho samozřejmě mrzí způsob odchodu Pavla Richtera a to, že jako důvod uvedl právě své kolegy z Kavčích hor. „Trochu mě mrzí, že se Pavel schovává za někoho jiného. Že za jeho odchodem stojíme já a Marek. To se mi nezdá vhodné. A celé mi to přijde zvláštní. Pavlovi neberu právo se takto vyjádřit, naprosto respektuju jeho rozhodnutí, jen mi to z jeho strany nepřijde solidní,“ pokračoval bývalý hokejista Slavie a současný kouč mládeže tohoto pražského klubu.

Zvláště se mu nelíbí ta pasáž Paavla Richtera o tom, že by bti, co nikdy nehráli za reprezentaci, by se o reprezentaci neměli vyjadřovat. „Neodvážil bych se dělit lidi na ty, kteří se mohou vyjádřit ke hře národního mužstva a kteří nemůžou, protože za něj v minulosti nehráli. To je stejné jako kdyby se ke krokům prezidenta republiky směli vyjadřovat jen jeho předchůdci. S tím, že na to nikdo jiný nemá nárok, protože se v kůži prezidenta nikdy neocitl. Pardon, ale takhle to přece nefunguje,“ řekl Antoš.

Právě on platí v očích veřejnosti za jednoho z nejkritičtějších televiznho experta u nás. „Uvědomuju si, že patřím ke kritičtějším expertům, ovšem to vyplývá i z toho, že uvnitř hokejového dění jsem dnes a denně,“ zakončil Antoš.