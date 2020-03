Sportovní svět v Česku se zastavil. Hokej bude bez mistra, Fotbalová asociace ruší zápasy

Vláda v reakci na rychlost šíření nákazy v Česku zpřísnila opatření zavedená od úterka, kdy zakázala akce s účastí od 100 osob. Zároveň vyhlásila na celém území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů. V Česku dnes přesáhl počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru číslo 110.

Sezona hokejové extraligy byla po vyhlášení nouzového stavu definitivně ukončena. Český svaz ledního hokeje dnes pokračování soutěže nejprve na dva týdny přerušil, ale po odpoledním rozhodnutí vlády oznámil, že vyřazovací část už se dál hrát nebude.

"Vláda vyhlásila nouzový stav, který bude platit měsíc. Proto bylo rozhodnuto o ukončení letošní sezony extraligy," řekl tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Extraliga nevyhlásí vítěze, takže český hokej bude bez mistra poprvé od roku 1945. Nejvyšší soutěž opustí poslední Kladno, Rytíře v ní nahradí České Budějovice, které vyhrály základní část první ligy. Play off druhé nejvyšší soutěže bylo také zrušeno.

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, ve středu rozhodla o tom, že se první a druhá liga budou hrát bez diváků s účastí nejvýš 100 osob na stadionu. Už při dodržení této kvóty museli fotbalisté přistoupit k velkým omezením lidí na stadionu a po dnešním zpřísnění počtu už zápasy uspořádat nejdou.

O přípravné březnové zápasy v USA přišla fotbalové reprezentace, hrát měla s Mexikem a Hondurasem. Osud domácích dvou nejvyšších fotbalových soutěží je nyní nejistý. V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a následná pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.

"Ligová fotbalová asociace musela odložit všechna střetnutí obou nejvyšších soutěží až do odvolání nouzového stavu. O dalším vývoji bude LFA jednat s ohledem na další vývoj epidemiologické situace v Česku a v souladu s dalšími opatřeními českých státních orgánů," uvedla LFA v prohlášení.

O přerušení zápasů rozhodla také Fotbalová asociace ČR, která řídí nižší soutěže od třetí ligy včetně mládežnických a také domácí pohár MOL Cup. Odloženy byly i všechny akce reprezentačních výběrů do 17 a 19 let, které se měly konat od 14. března do 14. dubna.

Všechny soutěže bezodkladně přerušily mimo jiné také domácí basketbalový, volejbalový či házenkářský svaz. Na začátku dubna se neuskuteční zahajovací závod MČR v rallye, atletický svaz zrušil domácí šampionát a mezistátní utkání v chůzi v Poděbradech (4. dubna) i MČR v přespolním běhu v Táboře (28. března). Na neurčito přesunul své akce včetně vyhlášení cen fair play Český olympijský výbor.

Judistické mistrovství Evropy v Praze se místo prvního květnového víkendu uskuteční až v termínu od 19. do 21. června. Turnaj, jehož největší domácí hvězdou by měl být úřadující mistr světa a olympijský šampion Lukáš Krpálek, dostal nový termín po dohodě s Evropskou judistickou unií.

Sportovní dění se zastavuje po celém světě, poté co Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu označila aktuální situaci za pandemii. Podle magazínu The Hockey News bude zrušeno mistrovství světa v hokeji, byť to světová federace IIHF oficiálně zatím nepotvrdila. Ohroženo je i mistrovství Evropy ve fotbale, které má být podle francouzského listu L'Equipe odloženo na příští rok. UEFA o tom má rozhodnout v úterý, kdy bude jednat i o osudu všech domácích i evropských klubových soutěží.

Přerušeny už byly ligy v Itálii, ve Španělsku či MLS v USA, bez diváků budou pokračovat francouzská a německá liga a podle deníku The Times k tomuto opatření sáhne i anglická Premier League. Odložena byla obě úterní odvetná osmifinále fotbalové Ligy mistrů Manchester City - Real Madrid a Juventus Turín - Lyon.

Soutěže přerušily i věhlasné zámořské ligy hokejová NHL a basketbalová NBA, odložen byl start sezony baseballové MLB. Mužská tenisová asociace ATP zrušila na šest týdnů všechny turnaje, po Indian Wells byl odvolán i další velký turnaj společný pro muže a ženy v Miami. Nejspíš se neuskuteční ani turnaj WTA v Praze na přelomu dubna a května.

Nebudou také dokončeny Světové poháry ve sjezdovém lyžování, ve skocích na lyžích a v biatlonu. Předčasně ukončeno bylo i juniorské mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Narviku.

Otazník visí i nad víkendovým startem mistrovství formule 1, z jehož zahajovacího závodu se odhlásila stáj McLaren kvůli pozitivnímu testu člena týmu na koronavirus.