Švédové odčinili hrůzný úvod z loňska a vyhráli nad Rakušany, Dánové jasně zvítězili

Už po 128 vteřinách hry bylo jasné, že Švédové tentokráte nechtějí na úvod šampionátu nechat nic náhodě a poté, co tehdy Klingberg zpoza rakouské svatyně přihrál Kellmanovi, jenž se ocitl na levém kruhu a odkud také následně přesně zakončil, 1:0 pro Švédy. Následně mohli do dvoubrankového vedení jít v přesilové hře, vyloučení Buamgartnera ale nebylo využito, v osmé minutě pak byl blízko gólu Klingberg, ale ten trefil břevno. V další švédské přesilovce se pak neprosadil Bemström.

V 17. minutě už ale zvýšení na 2:0 přeci jen přišlo, když se do střelecké listiny po Kellmanově přihrávce tentokrát zapsal Friberg. Ještě před odchodem do kabin na první pauzu se ale našim jižním ousedům podařilo snížit, konkrétně exbrněnskému hokejistovi Schneiderovi. A ve 26. minutě se mohli doputovat k vyrovnání, kdyby ovšem tehdy Haudum nezamíčil do horní tyče. Stalo se tak připřesilovce Rakušanů, kteří následně dostali další možnost početní výhody, ale ani tu nedokázali využít.

Běžela 33. minuta, když se Seveřané mohli radovat ze svého třetího gólu. To Nordström neměl žádný problém dostat kotouč do odkryté rakouské klece, 3:1. A když pak ani Klingbergovo vyloučení Rakušané nevyužili, žádné zdramatizování už nepřišlo. Ve třetí třetině mohl naopak ještě zvýšit Dahlin, stav zápasu už se ale neměnil.

Připravujeme další podrobnosti...

Konečné výsledky MS v hokeji 2022 ve Finsku (14.5.2022):

SKUPINA A (Helsinky):

Dánsko - Kazachstán 9:1 (3:0, 4:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Bjorkstrand (Bau Hansen, Larsen), 4. Scheel, 5. Blichfeld (Ehlers, M. Lauridsen), 23. Storm (Ehlers, Jensen Aabo), 27. Jakobsen (Aagaard), 30. Blichfeld (Ehlers, M. Lauridsen,), 40. Larsen (Bau Hansen, M. Lauridsen), 41. Regin (O. Lauridsen, Storm), 51. Blichfeld (M. Lauridsen, Bau Hansen) - 59. Savickij (Šesťakov). Rozhodčí: Dehaen (Fr.) Ansons - Zunde (oba Lot.), Niittylä (Fin.). Vyloučení: 4:8. Využití: 4:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 3035.

Sestavy:

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Larsen, N. Jensen - Ehlers, Nielsen, Blichfeld - Storm, Scheel, Regin - Bjorkstrand, Bau Hansen, Meyer - Aagaard, Jakobsen, Poulsen. Trenér: Heinz Ehlers

Kazachstán: Šutov (27. Rumjancev) - Svedberg, Samat Danijar, Blacker, Orechov, Šalapov, Metalnikov - Akolzin, Šesťakov, Ševčenko - N. Michajlis, Valk, Rachmanov - Starčenko, Savickij, Sagadějev - Petuchov, Panjukov, Gurkov - Asetov. Trenér: Jurij Michajlis

SKUPINA B (Tampere):

Švédsko - Rakousko 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Kellman (Klingberg, A. Bengtsson), 17. Friberg (Kellman), 33. J. Nordström (Bromé, E. Gustafsson) - 20. Schneider (Heinrich). Rozhodčí: Frandsen (Dán.), Rohatsch (Něm.) - Kroyer (Dán.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6993.

Sestavy:

Švédsko: Högberg - A. Larsson, Dahlin, Ekman-Larsson, E. Gustafsson, Tömmernes, A. Lindholm - Wallmark, Bemström, Bromé - Friberg, Kellman, Asplund - A. Bengtsson, J. Nordström, C. Klingberg. Trenér: Johan Garpenlöv

Rakousko: Starkbaum - Hackl, Maier, Zündel, Heinrich, Wolf, Kirchschläger, Wimmer, Brunner - Ganahl, Haudum, Kasper - Schneider, T. Raffl, Nissner - Lebler, Feldner, Baumgartner - Wukowits, Achermann, Huber. Trenér: Roger Bader