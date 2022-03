Téměř do půlnoci. O postupu Sparty se v pátém zápase rozhodlo až ve 104. mnutě

Vzhledem k tomu, že jeden tým mohl a druhý tým musel vyhrát, se všeobecně očekávala opatrná hra z obou stran, byla přestřelka nakonec obrovským překvapením. Vše začalo už ve 4. minutě, kdy před sparťanskou brankou, kterou opět hájil Machovský, byl přítomen nikým nehlídán Ordoš a právě on otevřel gólový účet zápasu, 0:1 pro Liberec. O tři minuty už ale bylo vyrovnáno, když se o to postaral Tomášek. Ten tak opět potvrdil, že je nejproduktivnějším hokejistou v této sérii.

Jak ale zápas bude vypadat, tak to ukázal za pouhých 35 vteřin na druhé straně Dlouhý, kterému se podařilo prostřelit Machovského a tím tak vrátit Liberec do vedení, tentokrát 1:2. Ještě v první třetině vyrovnal na 2:2 po brejkové situaci Polášek. Přestože před koncem prní třetiny byl na tom na ledě lépe herně Liberec, do odchodu do šaten se jim už skórovat nepovedlo. Naopak ve druhé třetině to byli oni, kteří poprvé v zápase prohrávali, když se ve 25. minutě trefil Buchtele. Ten však za chvíli zamířil na trestnou lavici a jak už v tomto zápase bylo dobrým zvykem, díky tomu se tak soupeř zanedlouho opět dotáhl. Na 3:3 vyovnal Filippi a co víc, 31 vteřin na to na 4:3 pro Liberec vstřelil branku Šír, jenž tak poprvé v play-off donutil ke střídání gólmana Machovského, jehož tak nahradil Hudáček. Rychlá odpověď ale přišla i na druhé straně, po pouhých 27 vteřinách se na 4:4 podařilo Pražanům vyrovnat díky Poláškově tečované střele.

Ve třetí třetině měla obě mužstva blízko k tomu, aby strhla zápas na svoji stranu a rozhodla o osudu série ještě před sirénou. Běžela 45. minuta, když se do liberecké šance dostal Zachar, ale ten tehdy gólmana Hudáčka nepřekonal. Za chvíli se zase liberecký gólman Kváča ocitl pod palbou, ale i on zůstal nepřekonán. Stejně tomu tak bylo i po Řepíkově zakončení, které skončilo na horní tyčce. Do konce základní hrací doby ještě měli příležitosti hostující Zachar a Filippi, ale nakonec vše dospělo do prodloužení.

Prakticky hned v jeho úvodu měli možnost přesilové hry hosté, ale tu nedokázali využít. Do šance se na druhé straně zase dostával Řepík, ale ani tentokrát proti Kváčovi neuspěl. Právě liberecký muž s maskou rozhodl o tom, že se bude prodlužovat nadále, neboť ke konci první prodlužované dvacetiminutovky ustál sparťanský tlak.

Na Liberci bylo postupem času vidět, že ztrácí svou sílu, ve druhém prodloužení sice mohl duel ukončit Filippi, ale nestalo se tak. Nebylo divu, že tempo hry už nebylo takové jako v průběhu zápasu. Dlouhý večer nakonec ve 104. minutě, tedy na začátku třetího prodloužení, rozhodl svým gólem Pavelka, který tak úspěšně dokončil předešlou akci svého spoluhráče Tomáška. Sparťanská radost tak mohla propuknout naplno, naopak Liberci skončila sezóna a jejich obránce Ladislav Šmíd, jenž ve svých 38 let strávil v tomto zápase úctyhodných 41 minut na ledě, čímž tak vystavil nový rekord extraligy, oznámil i konec své kariéry.

Nekňoural jsem, hlásal Augusta. Emoce mezi trenéry nevychladly ani po konci série

I po konci tohoto pátého čtvrtfinálového duelu byly tématem rozhodčí. „Co na to říkám? Nemůžu se v den zápasu vyjadřovat k rozhodčím," prohlásil kouč Liberce Patrik Augusta na dotaz ohledně rozhodčích. Poté, co zjistil, že rozhovor pro Sport.cz je už po půlnoci, řekl: „Myslím, že to pískali dobře."

K výkonu rozhodčích se následně vyjádřil i sparťanský stratég Josef Jandač. „Myslím, že Liberec může být spokojený," nechal sekonkrétně slyšet a narážel tak na fakt, že oba týmy tentokrát obdžely jenb tři dvouminutové tresty v zápase.

Během série se rozhořela válka slov mezi oběma trenéry poté, co se libereckému kouči nezdály předešlé výroky rozhodčích. O sparťanských hráčích mluvil jako o "no-name hráčích, kteří zraňují liberecké hvězdy". Právě k tomu se vracel Augusta i po konci sérii. „Já jsem o tom nikdy nemluvil. Nechci se hájit, po zápase číslo tři jsem akorát řekl, že ho rozhodl faul-nefaul, který nebyl. O ničem jiném jsem nemluvil. Ani jsem se nevyjadřoval, proč a jestli ten faul vznikl," řekl k tomu nyní. „Zastal jsem se svého mužstva a doteď si myslím, že takhle nemělo utkání číslo 3 skončit. Měli jsme si to rozdat třeba v prodloužení. Jinak si nepamatuju, že bych někde kňoural. A po čtvrtém zápase? To vy (novináři) jste mi sdělili, že Pepa (Jandač) řekl, že nebude kňourat, jako kňouráme my," dodal.

Odmítk, že by snad chtěl svým jednáním během série jakkoli rozhodit soupeře. „Já nepotřebuju rozhazovat soupeře. Já se potřebuju postavit za své mužstvo, a to taky dělám. Abych z něho vymáčkl co nejvíc. Nepotřebuju hrát žádné jiné hry. Myslím, že jsme si to rozdali na ledě. Sparta ukázala svou kvalitu a postoupila," řekl dále Augusta.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas (28.3.2022):

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:4 ve třetím prodl. (2:2, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. Tomášek (Forman, T. Pavelka), 14. Polášek (Dvořáček, Strnad), 25. Buchtele (Chlapík, T. Dvořák), 30. Polášek (Forman), 104. T. Pavelka (Tomášek, Řepík) - 4. Ordoš (Klepiš, Filippi), 7. Dlouhý (Gríger, Zachar), 29. Filippi (Šmíd, Klepiš), 29. Šír. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 9287. Konečný stav série: 4:1.

Sparta: Machovský (29. J. Hudáček) - Němeček, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Tomášek, Forman - Doležal, Chlapík, Buchtele - Šmerka, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Vitouch, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava

Liberec: Kváča - M. Ivan, Šmíd, Štibingr, Rosandič, Melancon, Kolmann - Klapka, Šír, J. Vlach - Klepiš, Filippi, Ordoš - Zachar, Gríger, Dlouhý - Faško-Rudáš, A. Najman, Rychlovský. Trenér: Augusta