Tohle extraliga ještě nezažila. Vítkovice potrestaly svého hráče za mobil na ledě

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Pořád se najde na světě a především pak v Česku něco, co člověk do té doby nikdo neviděl. Třeba ztracený mobilní telefon na ledě během hokejového zápasu. Přesně taková skutečnost přiměla rozhodč v pátek přerušit duel 48. kola Tipsport extraligy mezi Plzní a Vítkovicemi. Nikdo se k telefonu moc neměl a nejprve skončil na plzeňské střídačce. Nakonec vyšlo najevo, že mobil, na kterém zřejmě před tím než ho daný hráč ztratil něco sledoval, patřil vítkovickému Janu Hruškovi, jemuž měl během utkání vypadnout z kalhot. Podle slov samotného hokejisty šlo o nešťastnou náhodu, že mu mobil zapadl o přestávce do výstroje, pokuta ho ale i tak neminula. Dle vítkovického klubu tím hráč totiž porušil interní předpisy.