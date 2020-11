Trápící se Pardubice má nově pozvednout Král. Ve spolupráci se Sýkorou a Rolinkem

Členem nového realizačního týmu pardubického Dynama bude mimo jiné i bývalý obránce David Havíř, který doposud pracoval u pardubického dorostu. Někdejší vyhlášený pardubický kanonýr Petr Sýkora bude tedy dalším asistentem, jenž bude mít na starost indivviduální dovednosti hráčů a skauting. Tomáš Rolinek, kapitán posledních mistrů světa z roku 2010, jenž začátkem listopadu ukončil hráčskou kariéru, zase bude týmovým manažerem.

„Mám velkou radost, že se podařilo složit trenérský tým utvořený z pardubických legend a srdcařů, kteří udělají všechno pro úspěch. Držím palce a přeji hodně štěstí," uvedl v prohlášení ke změnám v týmu většinový vlastník Dynama Petr Dědek. „Milan Razým, Michal Mikeska a Petr Čáslava odvedli velký kus práce při loňské záchraně extraligy, za což jim patří velký dík. Bohužel se nepovedl start do nové sezony i třeba kvůli absencím několika zkušených hráčů. Nicméně nejsme spokojení s herním projevem týmu, a proto dochází k tomuto kroku," doplnil ho pak ještě sportovní ředitel Dušan Salfický.

Pro Richarda Krále to nebude první angažmá v roli trenéra Pardubic. Právě v této funkci v tomto klubu působil už v sezóně 2015/16, kdy se tak stal nástupcem Miloše Říhy mladšího. Jenže tehdy tam dlouho nevydržel, za pouhé tři měsíce byl vyměněn Peterem Draisaitlem. V realizačním týmu pardubického "áčka" se pak Král objevil ještě předminulou sezónu, kdy byl asistentem, další dvě sezóny měl na starost především tamní juniory. Kromě toho je pak ještě šéftrenérem Akademie Českého hokeje v Pardubicích.

Po pěti letech se tak tedy Richard Král opět vrací k pardubickému kormidlu coby hlavní trenér. „Je to očekávání a bude to těžké. Zápasů je opravdu hodně, třikrát týdně hrajeme, bude to zápřah. Ale zároveň je to výzva a já se na ni těším. Mám k sobě super kluky a věřím, že tým bude fungovat a že to půjde," uvedl Král a pokračoval: „Teď je nejvíce potřeba zapracovat na hlavách hráčů. Zvedli se vydařeným koncem loňské sezony, nyní jsou ale zase dole. Známe to všichni dobře i z našich hráčských kariér."

Co se týče jeho předchůdce, devětapadesátiletého stratéga Milana Razýma, tak ten se objevil na lavičce Východočechů během loňského prosince, kdy nahradil Radka Bělohlava. Minulá sezóna taktéž nebyla z pohledu pardubického bůhvíjaká, přesto se Razýmovi klub v extralize udržet podařilo a to i za cenu toho, že se mu muselo objevit na čele mnoho nových vrásek. Nyní je Ryzým prvnímm odvolaným trenérem v extraligovém ročníku 2020/21.

Pro Krále teď čeká pikantní trenérská premiéra. Pardubice se totiž v neděli utkají s Třincem, kde právě Král mezi lety 1995 až 2005 coby hráč působil.